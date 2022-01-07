Легенда бокса об Усике: не стал бы обращать много внимания

Легендарный американский чемпион и член Международного зала боксерской славы Ларри Холмс признался, что не впечатлен уровнем нынешних бойцов супертяжелого веса. В частности, Истонский убийца, который 20 раз подряд успешно отстаивал чемпионские пояса, спокойно отреагировал на успех украинца Александра Усика (19-0, 13 КО) в бою с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Об этом сам Холмс заявил в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV. Он также высмеял класс самого Джошуа, а также Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО).

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"Уайлдер, Фьюри и Джошуа? У них нет боксерских навыков. Они не знают, как выбросить один-два удара и отойти в сторону. Усик? Кое-что видел из его боев, но я бы не стал обращать на это слишком много внимания. Сегодняшние бойцы не такие, как были в мое время. Мы дрались с топ-10, а не избегали боев. Сейчас ребята просто не хотят драться", – сказал бывший чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной федерации бокса (IBF).

Напомним, в сентябре минувшего года Александр Усик сенсационно победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинец стал владельцем поясов Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и IBF.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик должен провести обязательный матч-реванш с Энтони Джошуа. При этом промоутер украинского чемпиона Александр Красюк отметил, что его клиент может избежать такого боя ради поединка с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелой весовой категории.