Красюк назвал планы Усика после окончания контракта с украинской промоутерской компанией

Промоутер украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк заявил, что его клиент собирается провести последний бой по контракту с K2 Promotions, а затем стать свободным агентом, чтобы выслушать предложения других компаний.

В интервью YouTube-каналу SportArena TV он отметил, что сейчас в мире существует всего несколько промоушенов, которые смогут достойно представлять интересы нашего соотечественника.

"Никто не знает, является ли следующий бой Усика последним с компанией K2 Promotions. Сейчас он хочет провести этот поединок, а затем стать свободным агентом, чтобы принять участие в переговорах, выйти на рынок, послушать предложения. У него есть своя компания, но сейчас она не сможет справиться с задачами такого масштаба, поэтому, скорее всего, его дела будет вести один из всемирно известных промоушенов. На самом деле их не так много – Top Rank, Matchroom Boxing. Как опция – продолжить сотрудничество с K2 Promotions", – рассказал Красюк.

Он также отметил, что во многом его выбор будет зависеть от ситуации в мире бокса и следующих поединков.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер рассказал, как прошел спарринг Усика и Владимира Кличко, а также высказался о проблемах своего клиента из-за слов про Крым и фотографий с московскими священниками.