'Если война в Украине скоро закончится': Кличко заговорил о возвращении в ринг, чтобы стать самым возрастным чемпионом

Легендарный украинский боксер, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64, 54–4) заговорил о возможном возвращении в ринг после окончания войны с Россией. 46-летний Владимир отметил, что несмотря на ситуацию в стране, не нужно забывать и о спорте.

В комментарии немецкому таблоиду Bild Кличко-младший рассказал, что задумывается над тем, чтобы побить рекорд американского боксера Джорджа Формана, который завладел титулом чемпиона мира в супертяжелом дивизионе в 45 лет.

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"Я узнал, что, несмотря на войну, нельзя забывать о жизни. Спорт – это часть моей жизни. Я рад, что Тайсон Фьюри победил. Вернуться в ринг? Я не хочу сейчас давать громких обещаний, но если война в Украине скоро закончится, и нашим границам не будет угрожать новое вторжения со стороны России, кто знает", – сказал боксер.

Кличко подчеркнул, что если будет в хорошей форме, то, может быть, у него появится мечта побить рекорд Джорджа Формана.

"Это мотивирует меня каждый день вставать и заниматься спортом. У каждого своя мотивация", – сказал Владимир.

Отметим, что в 1994 году легендарный американский боец Джордж Форман вернул себе чемпионский титул в возрасте 45 лет, 9 месяцев и 26 дней. В 10-м раунде он нокаутировал обладателя титулов WBA и IBF Майкла Мурера, который был младше его на 18 лет и лидировал в судейских записках. До сих пор Форман остается самым возрастным чемпионом хевивейте.

В свою очередь Владимир Кличко последний раз выходил в ринг в апреле 2017 года, когда досрочно проиграл британцу Энтони Джошуа в 11 раунде. Хотя ранее отправил соперника в нокдаун.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во время шоу Фьюри – Уайт на "Уэмбли" включили послание Владимира Кличко. Стадион замер во время речи украинца.