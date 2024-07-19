Кличко выигрывал бой за 20 секунд, но не влезал в самолет: путь от не падающего боксера до мэра Киева

19 июля свой день рождения празднует мэр Киева и легенда супертяжелого веса Виталий Кличко – "Доктор Железный Кулак", который 41 победу из 45 на профессиональном ринге одержал досрочно. И ни разу не побывал в нокдауне или нокауте, а обоих поражений потерпел из-за травм. Кроме того, Кличко-старший – единственный боксер на планете, которому удалось нокаутировать своих оппонентов в первой половине боя за 26 поединков подряд.

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В 53-й день рождения выдающегося боксера и политика OBOZ.UA вспомнил жизненный, спортивный и руководящий путь Виталия Кличко.

МЕЧТЫ О ПИЛОТЕ. Виталий родился 19 июля 1971 года в поселке Беловодске в Кыргызстане в семье военного – потомка обедневшего казацкого рода из Черкасской области. Его прадед и другие родственники по мужской линии отца пострадали во время репрессий против сельского населения Украины в 20–30-е годы 20 века, часть семьи погибла во время Голодомора.

"Бабушка Дуся вспоминала о том, как с сестрами они собирали траву – калачики, как ее родители прятали от продотрядов продовольствие и как кричала мама, когда забирали зерно. Она всегда плакала, когда это вспоминала, а мы не могли поверить, что все это – правда. В бабушкиной большой семье было 8 детей. В ту страшную зиму ее родители и все братья и сестры скончались.

А когда семья Кличко переехала в Казахстан, поселилась неподалеку от космодрома Байконур, будущий мэр Киева, мечтал стать пилотом, но помешал высокий рост: "Вместе с братом мы наблюдали запуски ракет, сидя на крыше нашей пятиэтажки. Поэтому других вариантов при выборе будущей профессии просто не было. Но когда я вырос, со своей мечтой пришлось развестись, потому что прямо сказали, что с таким ростом я не влезу ни в один военный самолет".

Также маленький Виталий мечтал о брате: "И когда мне было почти 5 лет, мама мне сделала лучший подарок. Маленьким брат пытался стать как старший. Я пошел в школу – он мечтал как можно быстрее туда попасть. И стал школьником в 6 лет".

ВСТРЕЧА С КИЕВОМ. Братьям Кличко пришлось много переезжать, пока в 1985 году отца не перевели в Киев, где первым домом боксеров стало общежитие вблизи аэропорта Жуляны. Кстати, именно оттуда в апреле 1986 года вылетали вертолеты, чтобы тушить пожар после аварии на АЭС в Чернобыле.

Виталия причислили к восьмому классу киевской школы № 69 в середине учебного года и оказался в центре внимания девушек. Но, по словам своего школьного друга Юрия Ионанова, на такие мелочи не обращал внимания, поскольку серьезно увлекался спортом и собирался поступать в военное училище.

Вне школы Виталий нашел себя в кикбоксинге, где высокий рост боксера пригодился ему. Он шесть раз становился чемпионом мира – четыре среди профессионалов и дважды среди любителей. На ринге он провел 35 поединков, победил в 34-х и в 22-х – досрочно.

ПЕРВЫЕ ДЕНЬГИ. Где-то в 16-17 лет в столице Кличко-старший вместе с братом начали зарабатывать первые деньги, продавая фотографии кинозвезд 80-х. У Виталия как раз уже была камера, и когда они с Владимиром получили газету с фото актеров, то пересняли изображение, напечатали снимки и продавали их по 20 копеек в школьном дворе. Интересно, что наибольший спрос в то время имели Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне.

ПОДСТАВА ПЕРЕД ИГРЫ. Впоследствии Кличко-старший стал совмещать кикбоксинг и бокс, занимаясь у известного тренера Владимира Золотарева в спортивном клубе армии, куда потом пришел и Владимир. Быстро Виталий стал одним из лидеров супертяжелого веса и завоевал лицензию на Олимпийские игры в Атланте, однако в США не улетел из-за нашедших в его анализах стероидов.

Кличко-старшего беспокоило сокращение объема мышц правого бедра и на чемпионате мира-1995 он обратился за советом к обслуживавшему турнир немецкому врачу Фишеру. Фишер посоветовал боксеру раз в месяц делать инъекции ретаболила. А в украинской команде почему-то не проверили, есть ли вещество в списке запрещенных.

"При взятии проб на допинг на чемпионате мира среди военнослужащих у меня обнаружили составную часть запрещенного препарата. Оказалось, что это было следствием неправильного лечения небольшой травмы, которой занимался не спортивный врач. Поскольку все мои просьбы о помиловании оказались без ответа, то на супертяжа для участия в Олимпиаде начал готовиться Владимир", – вспоминал Виталий.

Некоторые считали, что Кличко-старшего специально "устранили", поскольку он был главным фаворитом на победу в Атланте-1996. Но если у конкурентов украинца был такой расчет, то план провалился. Потому вместо Виталия в США полетел Владимир и никому не оставил шансов. Как позже это случалось и в профессиональном боксе, брат отомстил за брата. Или в этом случае, скорее, подстраховался.

БЫСТРЫЙ СТАРТ В ПРОФЕ. Профессиональную боксерскую карьеру Кличко-старший начал в ноябре 1996, после того как заключил контракт с гамбургской промоутерской компанией Universum Box-Promotion и вместе с братом начал тренироваться под руководством немецкого специалиста Фрица Здунека.

41 из 45 своих побед в профе Доктор Железный кулак одержал досрочно, но самым быстрым для украинца стал бой 25 января 1997 против американца Майкла Экли, который упал уже после первого полноценного удара Кличко на 20-й секунде дебютного раунда.

Виталий стремительно набирал ход. В 1998 году он выиграл титулы интерконтинентального чемпиона WBO и чемпиона Европы, успешно защитил свои звания и получил статус обязательного претендента на полноценный пояс WBO, которым владел британец Герби Хайд.

Кстати, в Украине Кличко-старший боксировал единственный раз 5 декабря 1998 года, защищая титул чемпиона Европы по версии EBU. И был так злой из-за поражения Владимира от американца Росса Пьюритти, что с первых секунд боя буквально избивал итальянца Франческо Спинелли, который тогда имел 19 побед при 4 поражениях. В результате рефери был вынужден остановить сражение уже в 1-м раунде, а Спинелли завершил спортивную карьеру.

К первой чемпионской стычке Кличко подошел с идеальной статистикой – 24 победы в 24 боях и все нокаутом. И 26 июня 1999 года в Лондоне за полтора раунда завершил поединок с британцем Хайдом, хотя накануне Герби дерзко заявлял, что Виталий ляжет в ринге. В тот день Кличко-старший стал первым в истории украинцем, получившим чемпионский титул в профессиональном боксе.

БОЙ ЖИЗНИ. Одна из лучших битв супертяжелого веса в XXI веке состоялась 21 июня 2003 года в ринге Staples Center в Лос-Анджелесе с участием Кличко старшего и британского чемпиона WBC и IBO Леннокса Льюиса. Схватка закончилась драмой для будущего политика и миллионами новых фанатов по всему миру.

Планировалось, что 21 июня 2003 года Льюис встретится с Кирком Джонсоном, проведя защиту пояса IBO, а Виталий сойдется с Босвеллом. После этого лидеры своего веса выйдут друг против друга. Но Кирк получил травму и 6 июня отказался от боя. Однако телеканал НПО и Эммануэль Стюард не собирались отказываться от запланированного поединка и уговорили Кличко, который через три дня подписал контракт на свой главный поединок и имел целенаправленную подготовку к бою и две недели.

Украинца в тот вечер считали андердогом, ставки на победителя букмекеры принимали с соотношением 4:1 в пользу Льюиса. Но несмотря на это, Виталий доминировал за поединок, лишив Леннокса преимущества в скорости. Но в начале третьего раунда у Льюис прошла атака, которая, как оказалось, решила исход этой битвы титанов. Считается, что британский "Лев" нанес мощный размашистый удар правой, Кличко не успел увернуться, и это привело к рассечению над левым глазом Виталия. Хотя будущий мэр потом заявил, что раны были нанесены головой.

Украинец все равно продолжал боксировать. Работал преимущественно от обороны, но доставал до подбородка Леннокса своими длинными руками. Был момент, когда Виталий чуть не сбил с ног Льюиса. Однако от раунда к раунду рассечение "Железного Кулака" увеличивалось. Команде Кличко было очень тяжело остановить кровь, которая заливала лицо боксера. Украинец стал хуже видеть левым глазом и пропустил опасный апперкот.

А в перерыве между 6-м и 7-м раундами врач Пол Уоллес посоветовал рефери Лу Морету остановить бой, что тот и сделал, опасаясь за здоровье Виталия. Сам Кличко был против, ведь на момент остановки боя после 6-го раунда Виталий выигрывал на карточках всех трех судей – 58:56. Но рефери был неумолим. Бой остановили, украинцу присудили поражение техническим нокаутом из-за глубокого рассечения.

Разговоры о реванше между Виталием и Ленноксом взбудоражили любителей бокса и СМИ до 6 февраля 2004 года, когда Льюис в Лондоне официально заявил о своем уходе. Пожалуй, во второй победе над Кличко он был совсем не уверен. И впоследствии британский "Лев" признал мастерство украинца: "Виталий был самым умным из моих соперников.

МЕСТЬ ЗА БРАТА. А свой пояс WBC, так и не сумевший получить Владимир, Виталий завоевал 24 апреля 2004 года, когда победил технический нокаутом Кори Сандерса. Именно того южноафриканского боксера Сандерса, за год до этого победившего Кличко-младшего. Месть за брата оказалась эффективной и стремительной. Бой для Корри закончился уже в восьмом раунде.

Виталий удерживал пояс более восьми лет. Последний раз будущий мэр защитил титул WBC 9 сентября 2012, не оставив шансов немцу Мануэлю Чарру уже в четвертом раунде. А 11 июня 2018 года первым из граждан Украины был включен в Международный зал боксерской славы.

ПОЛИТИКА. После завершения спортивной карьеры Виталий Кличко приступил к политической. Еще во время Оранжевой революции братья Кличко поддерживали кандидата в президенты Виктора Ющенко. 12 декабря 2004 года Виталий в Лас-Вегасе боксировал против Дэнни Уильямса с оранжевой лентой на поясе, а победу, одержанную в 8 раунде, спортсмен посвятил демократии в Украине.

"Я поддерживаю борьбу народа за демократию против манипуляций. Для меня будущее моего народа – очень важное, и я сделаю все, что я могу", – заявил потом боксер.

В марте 2006 года Виталий одновременно баллотировался в Верховную Раду и Киевсовет как руководитель Блока "Пора – ПРП", а также соревновался за должность городского головы Киева. Однако победными оказались только выборы в Киевсовет, в то время как на выборах мэра Виталий Кличко занял второе место после Леонида Черновецкого.

В апреле 2010 года Кличко-старший возглавил партию УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы). И на парламентских выборах 2012 года возглавляемая им партия заняла третье место, получив 2847979 голосов, или 13,96%, и получила 34 места в Верховной Раде VII созыва по партийным спискам и 6 мест в мажоритарных округах.

Зимой 2013-2014 бывший боксер был активным участников Революции достоинства. В преддверии внеочередных выборов президента Украины Кличко рассматривался как один из фаворитов выборов, однако решил не участвовать, мотивируя целесообразностью выдвижения единого кандидата от демократических сил, и предположил, что наивысшую поддержку среди таких кандидатов имеет Петр Порошенко.

Зато 25 мая 2014 с третьей попытки Виталий был избран городским председателем Киева, набрав 56,7% голосов. И смог сохранить свой пост мэра в последующие годы, столкнувшись с большим количеством испытаний во время полномасштабного вторжения.

КЛИЧКО И РЕБРОВ. Виталий Кличко поддерживает хорошие отношения со многими известными спортсменами. К примеру, главным тренером сборной Украины по футболу. Правда, знакомство двух легенд получилось курьезным. В 1998 году нападающий киевского "Динамо" вместе с братьями Кличко был претендентом на премию "Человек года" среди атлетов.

Мы вместе оказались на вручении награды лучшему спортсмену года. Сидели в зале рядом с Виталием. Но я совсем не ожидал, что приз достанется мне. Когда меня объявили лауреатом, я даже не знал, что сказать. Потом было страшно возвращаться на свое место рядом. с Кличко - я ушел из зала через черный ход, сел в машину и сразу поехал домой", - с улыбкой вспоминал Ребров.

После этого футболист сборной Украины и боксеры подружились, Сергей по возможности бывал на их поединках. А в марте 2015 года, когда киевское "Динамо" под руководством Реброва утерло нос дома "Эвертону" (5:2), Андрей Шевченко и мэр Киева Виталий Кличко пришли поздравить наставника. На что Ребров с юмором ответил: "Все для твоего города делаем. Стараемся. Не меньше, чем ты делаем".

СЫН В БАСКЕТБОЛЕ. Спортивную династию Кличко продолжил его сын Максим. Сын мэра Киева вошел в состав молодежной сборной Украины на чемпионате Европы (U-20). О таланте парня узнали недавно, поскольку он живет и учится в США, где выступает за местные команды.

Кличко-младший имеет рост 218 см и играет на центровой позиции. В прошлом году он выступал за океаном в составе команды Taft School. А в следующем сезоне Максим будет защищать цвета команды Amherst College, о чем он сообщил в своем Instagram. А на нынешнем Евро один из самых лучших в украинской сборной.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Владимир Кличко трогательно обратился к брату Виталию.

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