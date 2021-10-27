Кличко включат в Зал славы мирового бокса в деревне: известна дата

Международный зал боксерской славы объявил о выборе даты для введения в него новых героев. Церемония растянется на нескольких дней и пройдет с 9 по 12 июня 2022 года. Среди тех, кто получит дань уважения, – бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко. Расположен Зал в деревне Канастота, что в американском штате Нью-Йорк.

Поскольку в 2021 году церемонию отменили из-за всемирной пандемии, то в следующем раздадут награды сразу за два сезона. Среди тех, кого отметят, – Флойд Мейвезер, Бернард Хопкинс, Андре Уорд, Шейн Мосли, Лейла Али.

На официальном сайте уже началась продажа билетов на мероприятия. Самый дорогой – на банкет чемпионов – стоит 175 долларов. А на сам процесс вручения "Золотых колец" можно попасть бесплатно.

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О том, что Владимира Кличко выбрали для включения в Зал славы, стало известно в конце 2020 года.

Его брат Виталий попал в число членов Зала в 2018 году.

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