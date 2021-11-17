'Кличко обещал меня убить': чемпион мира пожаловался на украинских боксеров

Латвийский боксер-профессионал Майрис Бриедис вспомнил, как в свое время спарринговал с украинцами Владимиром и Виталием Кличко. Один из них сломал ему ребро и обещал убить.

Об этом ныне 36-летний житель Риги и бывший соперник Александра Усика рассказал во время эфира на своей странице в Instagram.

"Я спарринговал с обоими братьями Кличко. В свое время, на пике карьеры, они были монстрами. Я стоял в спаррингах с Виталькой, провел на сборах пять недель.

Владимиру не нравилось, что я Виталику накидывал довольно-таки неприятно. Там был повар, мы с ним подружились, и он сказал мне: "Майрис, Владимир заявил, что убьет тебя на спаррингах", – поведал Бриедис.

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"Владимир каждый раз хотел меня просто избить и говорил, чтобы я выходил первым. Он хотел дать мне прикурить, пока был свежим. Слава богу, не получалось, но один раз он меня зажал и исподтишка дал по ребрам. У меня сломалось ребро, и я мог спать только на спине.

Я об этом никому не сказал, ведь понимал, что если скажу, то отправят домой. Мне нужны были деньги, ведь в лагерь Кличко приезжают зарабатывать. Наверное, он не понял, что сломал ребро, и продолжал целиться в голову. Мне это было в плюс", – припомнил Майрис.

На профессиональном ринге Бриедис провел 28 победных боев, а проиграл лишь раз – украинцу Александру Усику в 2018 году. Сейчас латыш владеет титулом IBF в тяжелом весе (до 91 кг).

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