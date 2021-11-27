Как Ломаченко готовится к бою с Комми: короткая стрижка, рыбалка, бег по песку

Две недели остается до поединка знаменитого украинского боксера Василия Ломаченко с Ричардом Комми из Ганы. Бывшие чемпионы мира в легком весе (до 61,2 кг) по разным версиям сойдутся на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке 11 декабря.

Напомним, когда и где смотреть бой Ломаченко – Комми: расписание трансляций.

33-летний украинец завершает подготовку в США. На своей странице в Instagram Лома показал, как работает над собой в околицах Лос-Анджелеса. Перед началом сбора Василий коротко подстригся и увлекся пробежками по берегу Тихого океана – так же, как когда находится в родных краях, рассекает на побережье Черного моря в Затоке.

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Но преодолевает он дистанции не только по ровной местности, но и в гору, тренируя выносливость.

Боксер себя не жалеет, работая на пределе.

Не менее усердно двукратный олимпийский чемпион занимается и на боксерском ринге, избивая грушу.

Но даже за рубежом Ломаченко порой находит время и для своего хобби – рыбалки.

О своих спаррингах с другими боксерами Вася пока что не сообщал.

А пару недель назад он поздравил с победой на чемпионате мира среди любителей Юрия Захареева, земляка из Одесской области, и пожелал ему добыть олимпийское "золото". Сам он брал его в Пекине-2008 и в Лондоне-2012.

Как сообщал OBOZREVATEL, обидчик Ломаченко, Теофимо Лопес, едва не подрался на дуэли взглядов с Камбососом и назвал условие реванша с украинцем.

Также Александр Гвоздик дал ответ, сколько еще боев проведет Ломаченко.