Как Джошуа победит Усика в реванше: промоутер британца нашел рецепт

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBA Энтони Джошуа уже начал подготовку к реваншу с Александром Усиком. А его промоутер Эдди Хирн знает, что должен совершить британец для возвращения поясов.

Хирн рассказал, что Джошуа уже отдохнул после первого боя с украинцем, который завершился 25 сентября победой украинца по очкам. Его слова приводит сайт BoxingNews24. Чтобы отвлечься от неудачи, боксер просто путешествовал.

Видео дня

"Энтони уже вернулся к тренировкам. Я с ним встречался и видел, как он начал готовиться и набирать обороты перед реваншем. Во втором бою я хочу увидеть от него агрессию и беспощадные инстинкты.

Судя по лицу Усика после боя, Джошуа может нанести серьезный урон. А ведь это Энтони к нему едва притронулся. Несмотря на то, что Усик – прекрасный боец, ему придется измениться свой стиль в реванше", – рассуждал промоутер.

Также Хирн рассказал, что его боксер и не подумает отказаться от второй встречи с Усиком, хотя некоторые эксперты хотели бы уже в ближайшее время увидеть бой Александра с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, непобедимый боксер вырубил соперника брутальным нокаутом, заставив медиков выбежать на ринг.