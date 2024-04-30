'Как дальше жить?' У Нганну, который отправлял в нокдаун Фьюри, умер 15-месячный сын

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), а также дерзкий дебютант супертяжелого боксерского дивизиона Фрэнсис Нганну (0-2, 0 КО) столкнулся с кошмарной трагедией в семье. 37-летний камерунец потерял сына Кобе, который скончался в возрасте 15,5 месяцев.

Об этом сам Нганну написал на своей странице в социальной сети Instagram, подтверждая информацию камерунских СМИ. Спортсмен, который в октябре минувшего года отправил в нокдаун Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО), попросил помощи и поддержки у своих фанатов, чтобы пережить один из самых ужасных моментов своей жизни.

"Ему было слишком рано уходить, но он ушел. Мой маленький сын, мой дружочек, мой товарищ Кобе был полон радости и жизни. А сейчас он лежит безжизненно. Я зову его по имени вновь и вновь, но он не отвечает. Возле него я чувствовал свою самую светлую сторону. А сейчас не понимаю, кто я вообще такой. Жизнь очень несправедливая. Она бьет нас в самое больное место. Как дальше жить? Пожалуйста, помогите мне. Поделитесь со мной идеями и советами", – написал Нганну.

Напомним, Фрэнсис владел чемпионским поясом UFC в тяжелом весе. В 2023 году он принял вызов Фьюри и подрался с ним по правилам бокса. В третьем раунде камерунец отправил соперника на канвас, однако уступил раздельным решением судей.

8 марта нынешнего года Нганну провел второй боксерский поединок в карьере. На этот раз он без шансов уступил Энтони Джошуа (28-3, 25 КО), улетев в глубокий нокаут уже во втором раунде.

Как сообщал OBOZ.UA, Энтони Джошуа дал новый прогноз на поединок Тайсона Фьюри против Александра Усика (21-0, 14 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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