'Потенциально опасный': за флаг Украины арестовывали на Олимпиаде в Канаде, а первый знаменосец выступал в РФ после вторжения

Пока ВСУ освобождают наши города от российской оккупации, украинские спортсмены ведут свою "войну", чтобы национальный флаг поднимался на стадионах по всему миру, несмотря ни что. При этом сине-желтое полотнище на соревнованиях стало символом борьбы за самоидентификацию и независимость задолго до ее провозглашения.

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Мы собрали яркие и резонансные истории, связанные с украинским флагом на спортивных турнирах.

СТРАСТИ МОНРЕАЛЯ-1976. На Олимпийских играх в Канаде, где находится одна из самых больших диаспор, развернулась настоящая борьба за Украину, которая на тот момент была частью СССР. 22 июля 1976 года в Монреале во время соревнований женских гандбольных сборных СССР и Румынии 22-летний студент из Торонто Любомир Шух размахивал украинским флагом, после чего был выведен с арены полицией.

Своими действиями Шух хотел поддержать гандболисток киевского "Спартака", которые составляли основу сборной СССР. А представитель оргкомитета Олимпийских игр-1976 объяснил, что поведение студента имело признаки политического протеста, а "потенциально опасный" флаг "мог привести к беспорядкам".

27 июля 1976 года во время полуфинального матча футбольной сборной СССР на Олимпиаде-1976 20-летний сын украинских мигрантов Даниил Мигаль сумел перехитрить охрану на стадионе, выбежать на поле в вышиванке и исполнить гопак с украинским флагом, выкрикивая: "Свобода Украине!" Это произошло в поединке против команды ГДР, который подопечные Валерия Лобановского проиграли 1:2.

"Мне было сложно понять, почему украинские спортсмены должны выступать под чужим флагом. Это несправедливо, ведь в честь их побед должен был подниматься в небо именно сине-желтый. А еще я понимал, что за Олимпиадой следит весь мир и это отличная возможность заявить о независимости Украины", – рассказывал позже Даниил, которого с поля вывела полиция.

А после полномасштабного вторжения России, 23 августа 2022 года, сине-желтый стяг, с которым Даниил танцевал гопака в Монреале, торжественно подняли на открытии нового сезона чемпионата Украины по футболу перед матчем "Шахтера" и "Металлиста 1925".

ФАНАТЫ В ЛЕНИНГРАДЕ. Также в истории вошли фанаты харьковского "Металлиста", которые 23 сентября 1989-го, за два года до провозглашения независимости Украины, появились с желто-голубым флагом на стадионе в Ленинграде. К сожалению, подробности той поездки не дожили до сегодняшнего дня. Но факт остается фактом.

ПЕРВЫЙ НА ИГРАХ. С разницей в сутки личное "золото" на Олимпиаде-1992 завоевали борец греко-римского стиля Олег Кучеренко и спортивная гимнастка Татьяна Гуцу. И до сих пор ведутся споры, в честь кого впервые на Олимпиадах включили "Ще не вмерла..." и взвился вверх украинский флаг. Хоть они и приехали в Барселону в составе сборной СНГ.

Но поскольку Олег завершил свои "золотые" соревнования первым, то, считается, что именно в честь луганчанина, который завоевал медаль в весе до 48 кг, победив в финале двукратного олимпийского чемпиона Винченцо Майенца по прозвищу "Кобра".

ПЕРВЫЙ ЗНАМЕНОСЕЦ. В 1994 году Украина впервые выступала на Олимпийских играх под своим флагом. Это прошло на зимних соревнованиях в норвежском Лиллехаммере. Первым знаменосцем страны на церемонии открытия стал титулованный фигурист, олимпийский чемпион-1992 Виктор Петренко. Однако в Норвегии он стался без медали.

Живя много лет в США, Петренко долгое время сохранял украинское гражданство, тренировал спортсменов для национальной сборной, а последние годы был вице-президентом Федерации фигурного катания Украины. Однако после полномасштабного вторжения РФ принял участие в ледовом шоу Татьяны Навки в Сочи и перечеркнул все хорошие воспоминания о себе.

ПЕРЕД РОССИЯНАМИ В СОЧИ. Огромное значение имел тот украинский флаг, который в феврале 2014 года поднялся над Сочи в честь победы в украинских биатлонисток в эстафете на Олимпийских играх. После расстрелов на Майдане Юлия Джима, сестры Семеренко и Елена Пидгрушная блестяще прошли дистанцию, оставив за спиной россиянок, которые так хотели выиграть дома и порадовать свое кровавое правительство, уже начавшее оккупацию Крыма.

Также у украинских биатлонисток был еще один очень ценный флаг. С ним сначала финишировала Пидгрушная, выиграв эстафету на Кубке мира в Хохфильцене в декабре 2013-го: "Это легендарный флаг. Он объездил всю Украину. Приезжая в каждый город, собирались болельщики и писали нам поздравления, пожелания, расписывались. Я даже не знаю, какое там количество автографов. Я была в восторге, когда появился шанс проехать с флагом на финиш. Наконец-то моя мечта сбылась".

А затем тот флаг поехал с биатлонистками на Олимпиаду в Сочи и стал их талисманом.

40 КМ С ФЛАГОМ. В ноябре 2014 года, когда Крым был оккупирован Россией, а на Донбассе вовсю шли боевые действия, украинец Никита Курчиков решил поддержать свою страну и пробежать марафон Marine Corps в США с сине-желтым флагом в руках. И не один-два километра, а более 40 (26,2 мили).

Никита родился в Одессе, но большую часть жизни прожил в США и часто принимал участие в различных марафонах. Перед Marine Corps он тренировался, усиливая руки во время бега, а ближе к марафону начал брать флаг. За три мили до финиша один бегун предложил подержать флаг вместо Никиты, но украинец не сдавался.

"Я знал, что не добежать до финиша просто нельзя и отказался отдавать кому-то флаг. Я очень горжусь, что мне удалось пробежать всю дистанцию​​, останавливаясь лишь для того, чтобы попить воды. Очень много людей во время марафона выражали поддержку. Даже один русский воскликнул "Я русский, но я с вами", – рассказывал потом Никита.

СИМВОЛ ЕДИНСТВА. После полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022-го наш флаг стал символом единства и несокрушимости украинского народа. Спортсмены выходили на арену, завернутые в сине-желтое полотнище, несмотря на правила соревнований и угрозы наказаний.

А пророссийская Международная ассоциации бокса (IBA) вообще запретила украинским боксерам выступать под государственным флагом на юниорском чемпионате Европы. Организация во главе с фанатом Путина Кремлевым остановила полномочия ФБУ из-за якобы вмешательства украинского правительства в ее деятельность – главой ФБУ вместо Продивуса объявили Шевченко. Но потом IBA вынуждена была отменить свои "санкции".

Сине-желтый флаг стал знаком поддержки Украине в ее войне. На Кубке мира по биатлону в эстонском Отепяе с ним финишировал лидер сборной Литвы Витаутас Строля. Его рисовал на плече во время соревнований олимпийский чемпион в прыжках в длину Джанмарко Тамбери: "Флагом на плече пытался обеспечить надлежащий уровень поддержки Украины зрителями".

С небольшим украинским флажком на бейсболке с первых дней полномасштабной войны выходила на корт первая ракетка мира полька Ига Швентек.

Сине-желтое знамя вывешивали на стадионах по всему миру, в том числе на матчах футбольного чемпионата мира-2022 в Катаре.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в России арестовали спортсмена, раскрасившего гаубицы в музее в цветах украинского флага.

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