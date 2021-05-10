Хирн о бое Джошуа – Фьюри: не собираюсь говорить слишком много, но...

Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил, что супербой его клиента Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) будет официально анонсирован до конца недели.

В интервью Boxing Social представитель Джошуа отметил, что стороны уже договорились о проведении поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Я скажу вам, что это 100% анонсируется на этой неделе. Да, я говорил это несколько раз. Думаю, что могу сказать это с уверенностью! У нас была хорошая встреча с руководящими органами, на которой мы подтвердили им эту позицию. Я не собираюсь говорить слишком много, но..." – сказал Хирн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эдди Хирн признался в своей ошибке в отношении боя Фьюри – Джошуа.