Где смотреть вечер бокса от Усика: расписание трансляций

10 апреля в Киеве пройдет вечер бокса от промоутерской компании Usyk 17 Promotion , которая основана непобедимым украинским боксером Александром Усиком.

В рамках Ultimate Boxing Night пройдет серия рейтинговых поединков с участием боксеров из Украины, Великобритании, Венгрии и Беларуси. Большой вечер бокса смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT. Начало — в 20:30.

Вечер бокса Ultimate Boxing Night

Если говорить о главном бое вечера, то им, безусловно, станет поединок в котором титулованный боксёр из Украины Рамиль Гаджиев разделит ринг с белорусом Иваном Мурашкиным.

Рамилю Гаджиеву 23 года, он мастер спорта международного класса, многократный победитель международных турниров, а также чемпион мира и Юношеских Олимпийских игр среди боксеров-аматоров. На профи ринге выигрывал чемпионские титулы WBC Youth и WBC International Silver. Профессиональный рекорд: 11-1-1, 7 КО

Ивану Мурашкину 27 лет, он входит в пятерку лучших боксеров Беларуси суперсреднего веса.

Также стоит отметить реванш между Шоном Феннеллом и Надиром Бахшиевым. Первый поединок британский боксер проиграл и теперь будет пытаться взять реванш у Бахшиева, который нанес ему единственное поражение в карьере

Полный Fight Card вечера:

Рамиль Гаджиев (Украина) vs. Иван Мурашкин (Беларусь). Первый главный бой, 8 раундов, вторая средняя весовая категория;

Цотне Рогава (Украина) vs. TBA. Второй соглавный бой, 4 раунда, супертяжелая весовая категория;

Даниэль Лапин (Украина) vs. Аттила Корос (Венгрия). 6 раундов, полутяжелая весовая категория;

Шакил Томпсон (Великобритания) vs. Всеволод Слипченко (Украина). 6 раундов, вторая средняя весовая категория;

Нодир Бахшиев (Беларусь) vs. Шон Феннел (Великобритания). 6 раундов, первая полусредняя весовая категория;

Роберт Мартон (Украина) vs. TBA. 4 раунда, тяжелая весовая категория;

Мирослав Ищенко (Украина) vs. Александр Бенидзе (Украина). 4 раунда, средняя весовая категория;

Умар Цомаев (Украина) vs. Тимофей Халай (Украина). 6 раундов, первая полусредняя весовая категория;

Сергей Гук (Украина) vs. Андрей Руденко (Украина). 4 раунда, первая полусредняя весовая категория.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый вечер бокса Big Boxing Night, от компании Usyk 17 Promotion состоялся в августе прошлого года.