Де дивитися вечір бокс від Усика: розклад трансляцій

10 квітня в Києві вiдбудеться вечір боксу від промоутерської компанії Usyk 17 Promotion, що заснована непереможним українським боксером Олександром Усиком.

В межах Ultimate Boxing Night вiдбудеться серія рейтингових поєдинків за участю боксерів з України, Великобританії, Угорщини та Білорусі. Великий вечір боксу дивіться в прямому ефірі на телеканалі XSPORT. Початок - о 20:30.

Вечір боксу Ultimate Boxing Night

Якщо говорити про головний бій вечора, то їм, безумовно, стане поєдинок в якому титулований боксер з України Раміль Гаджiєв розділить ринг з білорусом Іваном Мурашкіним.

Рамілю Гаджiєву 23 роки, він майстер спорту міжнародного класу, багаторазовий переможець міжнародних турнірів, а також чемпіон світу і Юнацьких Олімпійських ігор серед боксерів-аматорів. На профі рингу вигравав чемпіонські титули WBC Youth і WBC International Silver. Професійний рекорд: 11-1-1, 7 КО

Івану Мурашкіну 27 років, він входить в п'ятірку кращих боксерів Білорусі суперсередньої ваги.

Також варто відзначити реванш між Шоном Феннеллом і Нодіром Бахшиєвим. Перший поєдинок британський боксер програв і тепер намагатиметься взяти реванш у Бахшиєва, який завдав йому єдиної поразки в кар'єрі

Повний Fight Card вечора:

Раміль Гаджiєв (Україна) vs. Іван Мурашкін (Білорусь). Перший головний бій, 8 раундів, друга середня вагова категорія;

Цотне Рогава (Україна) vs. TBA. Другий соголовний бій, 4 раунди, суперважка вагова категорія;

Даніель Лапін (Україна) vs. Аттіла Корос (Угорщина). 6 раундів, напівважка вагова категорія;

Шакіл Томпсон (Великобританія) vs. Всеволод Сліпченко (Україна). 6 раундів, друга середня вагова категорія;

Нодір Бахшиєв (Білорусь) vs. Шон Феннел (Великобританія). 6 раундів, перша напівсередня вагова категорія;

Роберт Мартон (Україна) vs. TBA. 4 раунди, важка вагова категорія;

Мирослав Іщенко (Україна) vs. Олександр Бенідзе (Україна). 4 раунди, середня вагова категорія;

Умар Цомаєв (Україна) vs. Тимофій Хала (Україна). 6 раундів, перша напівсередня вагова категорія;

Сергій Гук (Україна) vs. Андрій Руденко (Україна). 4 раунди, перша напівсередня вагова категорія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший вечір боксу Big Boxing Night, від компанії Usyk 17 Promotion відбувся в серпні минулого року.