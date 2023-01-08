Флаг Украины обесцветили на вечере бокса в США. Фотофакт

Украинский боксер полусредней весовой категории Карен Чухаджян (21-2, 11 КО) в ночь на 8 января встречался с с американским проспектом Джароном Эннисом (30-0, 27 КО). Сам поединок завершился победой представителя США, но болельщики в сети обратили внимание на случай во церемонии взвешивании.

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В официальном аккаунте транслятора боя Showtime boxing были размещены официальные фото с мероприятия, на котором загадочным образом с флага Украины исчез желтый цвет.

На редком качественном снимке с церемонии, который затем разошелся по мировым СМИ (DAZN, Boxing Scene и др.), флаг нашей страны выглядит серым.

Как сообщал OBOZREVATEL, год назад Чухаджян добыл свою 19-ю победу на профессиональном ринге. В поединке за вакантный титул интерконтинентального чемпиона мира по версии IBF, 25-летний киевлянин разбил британца Райана Мартина (14-2-1, 6 КО).

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