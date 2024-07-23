'Фашисты! Проститутки!' МОК довел до припадка российского президента международной федерации, которая издевалась над украинцами

Международная ассоциация бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев (настоящая фамилия – Лутфуллооев), была исключена из числа признанных организаций. IBA наказали за финансовые махинации, невозможность обеспечения честного судейства, а также отсутствие реформ и эффективного управления.

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Соответствующее решение было единогласно принято на сессии МОК в Париже, информирует пропагандистское информационное агентство "Р-Спорт". Это вызвало настоящую истерику у российского главы IBA, который набросился на членов МОК с оскорблениями и обвинениями в "геноциде по национальному признаку".

"Мы независимая и прозрачная организация, которая не допускает дискриминации. А чиновники в МОК, в свою очередь, ведут себя словно фашисты, устраивая геноцид спортсменов по национальному признаку и принимая политизированные решения. МОК – политические проститутки, которые боятся собственной тени!" – в припадке заявил Кремлев.

Отметим, что IBA, которая контролируется Россией и финансируется "Газпромом", в октябре 2022 года сняла отстранение россиян от боксерских турниров и наложила санкции на Украину. Сам Кремлев был незаконно переизбран на новый президентский срок.

Как сообщал OBOZ.UA, легенда мирового бокса Геннадий Головкин призвал национальную федерацию Казахстана выйти из состава позорной IBA.

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