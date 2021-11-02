Это серьезно: Фьюри поможет Джошуа готовиться к реваншу с Усиком

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри будет способствовать тому, чтобы Энтони Джошуа вернул свои пояса в повторном бою с Александром Усиком. Одиозный британец появится в тренировочном лагере побежденного украинцем бойца. Об этом заявил тренер Цыганского Короля Шугахилл Стюард.

Как известно, Энтони потерял титулы IBF, WBA, WBO, тогда как Александру Усику привезли его чемпионские пояса. Фьюри очень хочет провести объединительный бой со своим соотечественником Джошуа и сорвать крупный куш. На пути к этому стоит украинец.

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В комментарии сайту BoxingScene Стюард вспомнил, что раньше боксеры часто ходили в спортзалы друг к другу и помогали, чем могли.

"Мы на 100 процентов серьезно намерены помочь Джошуа в лагере. Мы хотим, чтобы он победил Усика потому, что жаждем увидеть бой Энтони с Тайсоном – как и все фанаты бокса в мире.

Это не шутка. Мы с радостью поможем Джошуа, ведь он способен победить Усика. В этом нет ничего нового. Раньше боксеры часто ездили за помощью в залы к другим", – рассказал Стюард.

"Будьте уверены, что когда в боксе супертяжый дивизион силен, тогда и весь бокс – на высоте. Самый масштабный бой, который может быть, – это встреча Фьюри и Джошуа. Мы знаем, что их противостояние повлияет на весь спорт", – заверил Шугархилл, который недавно привел своего подопечного к победе над американцем Деонтеем Уайлдером.

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