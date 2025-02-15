'Это не падение'. Жена Усика отреагировала на случившееся с украинским чемпионом в США. Фотофакт

Супруга чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, выразила поддержку украинскому боксеру Денису Берінчику после его поражения от американца Кейшона Девиса. Екатерина Усик оставила небольшой пост у себя в сторис после того, как приятель ее мужа потерял титул WBO в легком весе.

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Екатерина выложила фотографию с поединка на котором Денис приходит в себя после нокаута, подписав, что "это не падение, а новый старт и мотивация".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Беринчик (19-1, 9 КО) потерпел первое поражение в карьере. 36-летний уроженец Краснодона (Луганская область) в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden Theater проиграл местному бойцу Кишону Дэвису (13-0, 9 КО) бой за титул чемпиона WBO в лёгком весе. Поединок завершился техническим нокаутом в четвёртом раунде.

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