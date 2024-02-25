Экс-чемпион мира по боксу, воюющий в ВСУ, назвал Ломаченко двумя словами

Украинец Сергей Дзинзирук, с 2005 по 2011 год владевший титулом чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO, высказался про Василия Ломаченко. 47-летний броварчанин после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину записался в ТрО и с тех пор защищает нашу страну от оккупантов.

Дзинзирук признался, что не взял бы Василия к себе в отряд. Для него Лома является "нежелательным лицом". Если бы исход войны решался в 5 боксерских поединках стенка на стенку, то Василия явно не было б в его команде.

"Отобрал бы лучших. Усика, чье поведение во время войны стало хорошим примером для многих. Виталия и Владимира Кличко. Своих друзей, экс-чемпионов мира Андрея Котельника и Юрия Нужненко. Ломаченко точно не брал. Он для меня – персона нон грата. Осуждаю его поведение во время войны. Рад, что не имею к нему никакого отношения", – цитирует Дзинзирука Чемпион.

В двухлетнюю годовщину вторжения Сергей, который является командиром отделения, вспомнил, как оказался на этой войне.

"Мы с друзьями из нашего боксерского сообщества с первых дней записались в тероборону. Я имею офицерское звание лейтенанта запаса — пожалуй, это и было основным аргументом при назначении. Около месяца проходили учения, мы учились стрелять из разного оружия. Ребята, возвращавшиеся с фронта на лечение, обучали нас всем азам военного искусства. Зачистка траншей, домов. Различные задачи. Было интересно получить эти навыки", – отметил Дзинзирук.

Бывший чемпион добавил, что в настоящее время его отделение продолжает работать в ТрО Киевской области.

"Занимаемся дежурством на постах вместе с полицией. Отрабатываем по шахедам", - подытожил экс-боксер.

анее Ломаченко не стал называть Россию агрессором, а также заявил, что ему сложно объяснить ситуацию. Кроме того, украинец вспомнил, как для него началась война, а позже отказался осуждать Путина и его решение ввести войска в Украину.

Также Вася выразил уверенность в том, что многие россияне не поддерживают войну, отметив, что не видит смысла обращаться к главарю Кремля, которого он назвал главнокомандующим.

24 февраля украинский легковес разместил изображение голубя из двух соединенных рук, раскрашенных в цвета флагов Украины и России.

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