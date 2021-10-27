Джошуа объявил Усику войну и нашел фатальную ошибку в первом бою

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа продолжает анализировать поражение от Александра Усика, которое он потерпел 25 сентября в Лондоне. 32-летний Джошуа для реванша с Усиком нашел нового тренера и определил, что сделал не так в первом бою с украинцем.

В интервью YouTube-каналу iFL TV британец рассказал о своих размышлениях. На выводы его натолкнули просмотры своего поединка и дуэли Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

"Это было больно. Особенно, когда у тебя менталитет победителя. В поединке с Усиком стало ясно, что стили делают бои. И я выбрал неправильный стиль. Нужен был не тот бокс, который я считал правильным.

Так что я начал работать над другими элементами, например, пытался научиться "набрасывать" удары. Теперь надеюсь подняться на новый уровень," – заявил Джошуа.

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Говоря о следующей встрече с Александром на ринге, Эй-Джей позволил себе выплеснуть эмоции.

"Я, черт возьми, закончил проигрывать. Сейчас я нацелен на свой 12-й титульный бой, и я закипаю, всего лишь говоря об этом. Я больше не хочу просто изучать сладкую науку бокса. Не важно в каком стиле, но Усик может оказаться на канвасе в следующем бою. Это будет война", – пообещал англичанин.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях промоутер Джошуа нашел рецепт победы над Усиком в реванше.

Также букмекеры впервые опубликовали котировки на бой Усик – Джошуа 2.