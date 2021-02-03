Джойс рассказал, что ему нужно сделать для победы над Усиком

Непобедимый боксер Джо Джойс (12-0, 11 КО) заявил, что у него хватит силы, чтобы победить Александра Усика (18-0, 13 КО), однако для этого ему нужно ограничить передвижения украинца по рингу.

В интервью на YouTube-канале BT Sport Boxing британец признался, что во время первого боя между ними в 2013 году наш соотечественник находился на более высоком уровне и значительно его превосходил. По словам Джо, он многому научился с того времени и готов к тому, чтобы взять верх в повторном поединке.

"С момента боя в 2013 году я многому научился и приобрел опыт. Тогда Усик был для меня очень сильным соперником, соперником уровнем выше. Сейчас мы будем готовиться специально под него. У нас будут самые лучшие спарринги, мы поработаем над тактикой. За эти годы у меня также появился хороший удар. Моей силы хватит, чтобы остановить его. Нужно лишь поймать его, не дать ему слишком много бегать по рингу. Да, он очень техничный. Но я слишком большой для него", – раскрыл свои планы Джойс.

В 2013 году противостояние Александра и Джо в рамках Всемирной боксерской суперсерии закончилось триумфом украинца единогласным решением судей.

Напомним, что, по информации СМИ, Всемирная боксерская организация (WBO) решила провести поединок между британцем и Усиком. Победитель этого боя станет временным чемпионом мира и получит шанс подраться с Энтони Джошуа или Тайсоном Фьюри за полноценный титул WBO.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный нигерийский боксер Карлос Такам заявил, что уверен в досрочной победе Джойса над нашим соотечественником.