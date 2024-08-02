'Дважды по затылку': как украинского супертяжа нокаутировали на Олимпиаде-2024 уже в первом раунде, пояснил тренер сборной

Главный тренер сборной Украины Дмитрий Сосновский рассказал, что во время боя на Олимпийских играх-2024 украинский супертяж Дмитрий Ловчинский дважды получил от соперника, австралийца Теремоаны Жуниора по затылку, но судья никак не отреагировал на это. И в результате наш боксер оказался в нокауте уже в первом раунде и выбыл из борьбы за награды в весе более 92 кг.

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В комментарии OBOZ.UA Сосновский подверг критике действия судьи в ринге и отметил, что Дмитрию было полностью по силам победить австралийца.

И никто не заметил, а вы посмотрите, что он два раза его ударил по затылку перед тем, нокаутом. Ну ясно, такая машина вырезала тебя туда. Попробуйте даже легонько себя ударить в это место, а то тебя бьет 120 килограммов под 2 метра роста. Ясно, что он где-то потерялся", – рассказал Сосновский.

"Они сейчас, видите ли, борются с судейством, за его чистоту. Стараются. Но ведь то, что произошло в бою Ловчинского – это чисто квалификация судьи. Там видно всем. Там второй удар, вообще... его так повело. В боксе есть зоны, на которые можно наносить. И ударной частью кулака. А они лупят и так, и так. Даже последний нокдаун когда был, он ему также ударил куда-то сюда в шею", – отметил коуч.

Также Дмитрий Дмитриевич рассказал, что Ловчинский у своего противника выигрывал на турнире без проблем.

"Потому что австралиец такой боксер, что он три раунда не вытягивает физически. Мы думали, что все-таки бой пойдет дальше, и в поздних раундах Димке будет легче. Но получилось так, как получилось. Я думаю, что все он правильно говорит: все в руках Божьих. Как оно должно быть, так и будет", – добавил тренер.

"Вы же видите, что для участия в Олимпиаде отобрали минимум. А сколько в мире людей занимается боксом! Ограничение в 16-18 человек в весе для той огромной аудитории, для того количества людей, которые занимаются. То есть, мне кажется, они ограничивают наш вид спорта. Ведь если взять тех мальчиков, которые находятся в неолимпийском весе, они тоже талантливы и есть, что показать. Но имеем то, что имеем. Слава Богу, что хоть так", – считает Сосновский.

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