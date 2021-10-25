"Думаю о тебе..." Владимир Кличко оставил трогательный пост в Instagram

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко трогательно высказался о своем бывшем тренере Эмануэле Стюарде, который скончался ровно девять лет назад. Экс-чемпион мира поблагодарил американца за совместную работу.

Соответствующий пост Кличко-младший сделал в социальной сети Instagram, добавив к записи совместное фото с наставником, сделанное в тренировочном лагере. Он подчеркнул, что всегда будет помнить о том, что для него сделал Стюард.

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"Я думаю о тебе довольно часто. Я особенно вспоминаю тебя в день, когда ты ушел... Спасибо, Эмануэль Стюард, за время, проведенное вместе. Спасибо за то, что ты был моим наставником и поощрял мою любовь к этому замечательному виду спорта – боксу. Память о тебе живет", – написал Владимир.

Отметим, что Стюард тренировал Кличко восемь лет – с 2004-го по 2012-й. По руководством американского специалиста украинец провел 13 поединков, который Кличко завершил в свою пользу. Девять из этих боев Владимир завершил досрочно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко прокомментировал поражение Энтони Джошуа от Александра Усика. В частности, легендарный боксер ответил, стоит ли ставь крест на британце после неудачи в поединке 25 сентября.