Дочь Усика сильно переживает: боксер рассказал, смотрят ли дети его бои и какие дают советы

После победы над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) 25 сентября в Британии украинский супертяж Александр Усик (19-0, 13 КО) с ринга передал привет дочке Елизавете. И вообще стремился побыстрее оказаться рядом со своими тремя детьми, потому что знал, как они переживают. Но вместе с тем даже умудряются давать ему советы.

После возвращения в Украину Усик рассказал OBOZREVATEL, смотрят ли дети его бои и какой неожиданный диалог произошел у него со старшим сыном перед контрактом на титульный бой с Джошуа.

"Дочь очень сильно переживает, я разговаривал с ней в день поединка и видел, что она очень переживательно к этому всему относится. Она смотрела первый и второй раунды, потом ушла куда-то и вернулась, вроде бы к восьмому. Она ходила с моей мамой, которая вообще не смотрит прямые трансляции, а уже только утром в записи, когда знает результат", – рассказал Александр.

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А вот сыновья Усика уже спали к моменту начала боя. "Старший сын Кирилл, которому 8 лет, утром включил и посмотрел сам. Знаете, перед тем, как мы подписали контракт на бой с Джошуа, но об этом уже ходили разговоры, я лежал у него в комнате, мы что-то обсуждали и потом он говорит: "Слушай, ты с Энтони Джошуа будешь боксировать?" Я ему: "А ты откуда знаешь?" Отвечает: "Да у нас в школе об этом говорят, в интернете пишут". Я говорю: "Думаю, что да"

Он так задумался: "Ммм... Ну, ты выиграешь" А что еще сын скажет отцу? Тогда я его спрашиваю: "А что мне нужно сделать для этого?" "Пап, тебе нужно очень сильно потрудиться" 8 лет! Комар, ты вообще откуда знаешь, что мне нужно делать? (Смеется) Но это мы и сделали. Не знаю, смотрел Мишенька бой или нет. Но он у нас босс. Думаю, что смотрел", – отметил боксер.

Также Усик рассказал, как относится к тому, что дети смотрят его бои и видят, как папу бьют. "А как к этому отнесешься, если есть интернет, общение в школе. Они об этом разговаривают, это видят. У них есть гаджеты, они могут это записать и посмотреть.

Я нормально к этому отношусь, но мы общаемся по этому поводу, потому что я знаю, что они очень сильно переживают. Не хотелось бы, конечно, но это часть жизни и никуда от этого не денемся.

Я говорю детям, что это моя работа. Я на данный момент занимаюсь боксом, так что будьте к этому причастны", – подытожил Александр.

Как сообщал OBOZREVATEL. Александр Усик выиграл у Энтони Джошуа единогласным решением судей – 117:112, 116:112, 115:113. Украинец стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF.

А украинский судья боя Усика рассказал OBOZREVATEL про свои приключения с британской визой и напряженную атмосферу на стадионе "Тоттенхэма" в Лондоне.