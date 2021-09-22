До крови: лучший боксер мира устроил драку на дуэли взглядов. Видео

Лучший боксер мира вне зависимости от весовой категории по версии авторитетного журнала The Ring Сауль Канело Альварес (56-1-2, 38 КО) сцепился с Калебом Плантом (21-0, 12 КО) во время напряженной дуэли взглядов. 6 ноября они подерутся за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.

На странице транслятора Showtime Boxing в Twitter появилось видео инцидента. Как можно увидеть на ролике, боксеры начали обмениваться колкостями, стоя друг напротив друга, в результате чего Канело не выдержал и оттолкнул американца.

Плант завелся и попытался ударить оппонента по лицу, но мексиканец красиво увернулся и провел быструю контратаку. В итоге у Калеба открылось рассечение под правым глазом.

Видео дня

Альварес сказал, что толкнул соперника, поскольку тот позволил себе оскорбительно высказаться о его матери. По словам лучшего боксера мира, американец перешел черту. Последний, в свою очередь, опроверг заявление Канело.

Напомним, что мексиканец владеет титулами WBC, WBA и WBO, а Плант – поясом IBF.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем поединке, который состоялся в мае, Альварес нокаутировал британца Билли Джо Сондерса и нанес ему первое поражение в карьере.