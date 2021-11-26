Что может вернуть Владимира Кличко в бокс: промоутер назвал единственный вариант

Директор компании K2 Promotions Александр Красюк высказал мнение, что бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко вновь может появиться на ринге. 45-летний украинец не против побить рекорд Джорджа Формана, который стал чемпионом мира именно в таком возрасте. А лучшим раздражителем для Кличко-младшего оказался бы скандальный британец Тайсон Фьюри, который и отобрал у него чемпионские пояса в 2015 году.

Такую мысль промоутер Александра Усика озвучил в интервью сайту Sport 24.

"Как фанат бокса я бы хотел увидеть возвращение Кличко. Думаю, поединок против Фьюри мог бы побудить Владимира вернуться. Но должно сойтись много составляющих, чтобы его возвращение состоялось.

И у Фьюри в голов, и у Владимира, и вообще на рынке, в мире. Нельзя окончательно утверждать, что его Кличко не выйдет снова на ринг", – считает Красюк.

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Также он припомнил, почему не состоялся реванш Фьюри и Кличко после поражения украинца.

"Тайсон ушел из бокса. После победы над Владимиром сбылась его мечта. Он потерял ориентир в жизни и "пошел вразнос". Когда началась организация реванша, он просто не отвечал на звонки, мейлы, его не было на месте проживания – его невозможно было найти.

Фьюри набрал вес, нюхал, пил и все такое. Истек срок опции реванша, а со временем Тайсон потерял все свои титулы. Когда он вернулся на ринг, Кличко с боксом завязал", – поведал Красюк.

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