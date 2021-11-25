Знаменитый российский боксер Евгений Орлов, получивший прозвище "Молекула Ада" за внушительные габариты и мощный напор в поединках, рассказал, как помогал украинскому экс-чемпиону мира по боксу в супертяжелом весе Владимиру Кличко. События случились осенью 2012 года, когда наш соотечественник готовился к бою против Мариуша Ваха.

43-летний Орлов, в свое время дважды выигравший чемпионат РФ по кикбоксингу, признался, что Кличко его сильно потрепал во время спаррингов.

"Самый жесткий спарринг за который я волновался – это Владимир Кличко. Я серьезно готовился, все таки это чемпион мира. Я был в лагере украинца неделю, каждый день я выходил на спарринги и каждый день волновался. К каждому спаррингу я готовился. И он втыкал меня джебом. Я его зауважал. Как в том ролике: "Как-то я получил п**ды, и всех зауважал", – заявил Орлов в эфире Youtube-канала "Ушатайка : Спорт-Экспресс".

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Напомним, что бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям IBF/WBA/WBO/IBO и журнала "The Ring" украинцем Владимиром Кличко и претендентом на титулы поляком Мариушем Вахом состоялся 10 ноября 2012 года.

В непростом и напряженном поединке наш чемпион полностью превзошел польского супертяжа, но так и не сумел отправить его в нокаут. Победа по очкам 120-107, 120-107 и 119-109.