Чисора: Усик должен драться за титул, в этом весь смысл

Михаил Морозов Бокс 17:42, 30.12.2020 Обновлено: 20:08, 30.12.2020

Британский боксер Дерек Чисора, который проиграл Александру Усику в их недавнем бою, заявил, что хотел бы увидеть поединок украинца против Диллиана Уайта или Джо Джойса.

По его словам, несмотря на отсутствие нокаутирующего удара у нашего соотечественника, он может доставить проблемы любому сопернику благодаря своей подвижности. Дерек считает, что в следующем бою Усик должен подраться за чемпионский пояс, поскольку нет смысла становиться обязательным претендентом на чемпионский поединок и не использовать эту возможность.

"В следующих поединках я хотел бы увидеть Усика с Диллианом Уайтом или Джо Джойсом. Все дело в его движении. Если ты не готов к его перемещениям, не готов к этому испытанию, то он обведет тебя вокруг пальца. Я бы сказал, что у него нет ударной мощи, но если ты не готов к его темпу, то тебя ждет длинная ночь. С кем он должен встретиться в следующем бою? Усик является обязательным претендентом на пояс WBO. Он должен драться за титул, ведь в этом же весь смысл того, что ты становишься обязательным претендентом. Ты дерешься за пояс", – заявил Чисора в интервью iFL TV.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джошуа заявил, что готов отдать Усику титул WBO.

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