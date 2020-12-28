Джошуа готов отдать чемпионский пояс Усику

Британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) готов пожертвовать чемпионским поясом Всемирной боксерской организации (WBO) ради двухматчевого противостояния с соотечественником Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Как заявил сам боксер в интервью The Sun, фанаты вряд ли будут придавать значение статусу его боев с "Цыганским королем" и он может освободить титул для Александра Усика (18-0, 13 КО)

"Я не уверен в том, что люди сильно переживают по поводу того, что я отдам пояс Усику. Да, я не хочу этого, но я знаю, что если я побью Фьюри, то потом вернусь за поясом. Я хочу выиграть у Тайсона, побить его в реванше, а затем подраться за титул абсолютного чемпиона мира", – заявил Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик, который является обязательным претендентом на пояс WBO, намекнул, что не станет препятствовать бою Усик – Фьюри.