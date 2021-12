Чисора трижды падал в нокдаун и зрелищно проиграл Паркеру. Видео

Знаменитый британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-12, 23 КО) проиграл новозеландцу Джозефу Паркеру в их матче-реванше. Бой на арене в Манчестере завершился единогласным решением судей – 115-110, 115-111, 114-112.

Встреча вышла очень зрелищной и напряженной.

29-летний Паркер с первых минут захватил инициативу, раз за разом доносил свои "плюхи" до головы Чисоры и в четвертом раунде отправил соперника в первый нокдаун.

Развить преимущество новозеландскому боксеру не удалось. Чисора успел восстановится и в следующей трехминутке сам потряс оппонента.

После этого экс-чемпион мира действовал более осмотрительно и много раз был очень близок к досрочной победе.

ANOTHER COUNT FOR CHISORA WHO MAKES IT TO THE BELL 😱 pic.twitter.com/MDdmj4cvES