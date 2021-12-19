Чисора трижды падал в нокдаун и зрелищно проиграл Паркеру. Видео

Знаменитый британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-12, 23 КО) проиграл новозеландцу Джозефу Паркеру в их матче-реванше. Бой на арене в Манчестере завершился единогласным решением судей – 115-110, 115-111, 114-112.

Встреча вышла очень зрелищной и напряженной.

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29-летний Паркер с первых минут захватил инициативу, раз за разом доносил свои "плюхи" до головы Чисоры и в четвертом раунде отправил соперника в первый нокдаун.

Развить преимущество новозеландскому боксеру не удалось. Чисора успел восстановится и в следующей трехминутке сам потряс оппонента.

После этого экс-чемпион мира действовал более осмотрительно и много раз был очень близок к досрочной победе.

ANOTHER COUNT FOR CHISORA WHO MAKES IT TO THE BELL 😱 pic.twitter.com/MDdmj4cvES — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 18, 2021

Однако Чисора демонстрировал чудеса восстановления.

В седьмом и восьмом раундах Дерек пропустил тяжелейшие апперкоты и дважды побывал на канвасе, но отказался сдаваться, продолжая отчаянно драться.

Последние минуты боя прошли в более низком темпе. Было заметно, что бойцы отдали в ринге все силы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 мая прошел первый бой Чисора - Паркер. Тогда 37-летний британец уступил супертяжу из Новой Зеландии раздельным решением судей 113-115, 116-111 и 115-113.

В ноябре 2020-го Чисора проиграл украинскому боксеру Александру Усику и не смог завоевать титул обязательного претендента по линии WBO в супертяжелом весе.

12-раундовый поединок в Лондоне на "Уэмбли Арена" завершился победой нашего соотечественника по очкам: 117:112, 115:113, 115:113.