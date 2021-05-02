Экс-соперник Усика проиграл, отправив оппонента в нокдаун. Видео

Знаменитый британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-11, 23 КО) уступил бывшему чемпиону мира из Новой Зеландии Джозефу Паркеру (29-2, 21 КО).

Главный бой на шоу в Манчестере завершился победой 37-летнего Чисоры раздельным решением судей 113-115, 116-111 и 115-113.

Уже на первых секундах первого раунда Чисора отправил соперника в нокдаун. 29-летний новозеландец не был потрясен и спокойно продолжил поединок. В стартовые раунды британский боксер выглядел предпочтительней, за счет постоянного прессинга и комбинирования ударов "голова" – "корпус". Паркер пытался контратаковать.

Во второй половине боя Чисора выдохся, в то время как Паркер сумел сохранить больше сил и выглядел гораздо предпочтительнее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2020-го Чисора проиграл украинскому боксеру Александру Усику (18-0, 13 КО) и не смог завоевать титул обязательного претендента по линии WBO в супертяжелом весе.

12-раундовый поединок в Лондоне на "Уэмбли Арена" завершился победой нашего соотечественника по очкам: 117:112, 115:113, 115:113.