Чисора – Паркер: прогноз на бой экс-соперника Усика

Новозеландский боксер Джозеф Паркер (28-2, 21 КО) считается фаворитом противостояния с бывшим соперником Александра Усика британцем Дереком Чисорой (32-10, 23 КО).

Поединок в супертяжелом весе пройдет в Манчестере в субботу, 1 мая, а аналитики представили ставки на бой.

На победу Паркера предлагается коэффициент 1,57. Ничья оценивается котировкой 21,00. А показатели на успех Чисоры достигают уровня 2,60. Кроме того, букмекеры предполагают, что боксеры пройдут всю дистанцию в 12 раундов. Соответствующее событие оценивается индексом 1,73.

Отметим, что Дерек в своем последнем бою проиграл Александру Усику единогласным решением судей. А Паркер в свою очередь в феврале таким же способом победил соотечественница Джуниора Фа.

Как сообщал OBOZREVATEL, менеджер Дерека Чисоры Дэвид Хэй заявил, что в команде Александра Усика признали поражение своего боксера в поединке против британца.