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Чемпиона Европы по боксу застрелили во Франции на рабочем месте

Максим Иншаков
Бокс
2 минуты
8,0 т.
Вильфрид Флорентин

Чемпион Европы 2019 года по боксу в весовой категории до 91 кг из Франции Вильфрид Флорентин был застрелен в Валь-де-Марн (департамент на севере центральной части страны), сообщает lequipe.fr. 23-летний спортсмен работал охранником в кальянной. Другие подробности трагедии пока неизвестны.

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"Я ошеломлен. Мне очень жаль. Такая утрата. Он был отцом двоих детей. Подавал большие надежды. Это настоящая трагедия. Он работал вышибалой и получил две пули в грудь", – признался промоутер боксера Йохан Зауи.

Чемпиона Европы по боксу застрелили во Франции на рабочем месте

По информации местных СМИ, Флорентин был смертельно ранен во время драки. Когда прибыла полиция, мужчину уже доставили друзья в больницу. По неофициальной информации, причиной убийства могла быть ссора между охранниками заведения, вероятно, из-за женщины. Французская полиция открыла дело по статье о покушении на умышленное убийство.

Чемпиона Европы по боксу застрелили во Франции на рабочем месте

В сентябре 2019 года в Софии (Болгария) Флорентин завоевал золотую медаль в весовой категории до 91 кг на молодежном чемпионате Европы. В июне 2021 года в Вильбоне (Эссон) на олимпийском квалификационном турнире не смог пробиться на ОИ в Токио.

Чемпиона Европы по боксу застрелили во Франции на рабочем месте

В следующем году во время соревнований по боксу в Париже, где он присутствовал в качестве зрителя, он ударил тренера и был дисквалифицирован. Флорентин перешел в профессионалы, в период с сентября 2022 года по апрель 2023-го успев провести три поединка за границей (в Дании, Люксембурге и Монако), выиграв во всех трех боях.

Чемпиона Европы по боксу застрелили во Франции на рабочем месте

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