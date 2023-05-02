Чемпиона Европы по боксу застрелили во Франции на рабочем месте

Чемпион Европы 2019 года по боксу в весовой категории до 91 кг из Франции Вильфрид Флорентин был застрелен в Валь-де-Марн (департамент на севере центральной части страны), сообщает lequipe.fr. 23-летний спортсмен работал охранником в кальянной. Другие подробности трагедии пока неизвестны.

Видео дня

"Я ошеломлен. Мне очень жаль. Такая утрата. Он был отцом двоих детей. Подавал большие надежды. Это настоящая трагедия. Он работал вышибалой и получил две пули в грудь", – признался промоутер боксера Йохан Зауи.

По информации местных СМИ, Флорентин был смертельно ранен во время драки. Когда прибыла полиция, мужчину уже доставили друзья в больницу. По неофициальной информации, причиной убийства могла быть ссора между охранниками заведения, вероятно, из-за женщины. Французская полиция открыла дело по статье о покушении на умышленное убийство.

В сентябре 2019 года в Софии (Болгария) Флорентин завоевал золотую медаль в весовой категории до 91 кг на молодежном чемпионате Европы. В июне 2021 года в Вильбоне (Эссон) на олимпийском квалификационном турнире не смог пробиться на ОИ в Токио.

В следующем году во время соревнований по боксу в Париже, где он присутствовал в качестве зрителя, он ударил тренера и был дисквалифицирован. Флорентин перешел в профессионалы, в период с сентября 2022 года по апрель 2023-го успев провести три поединка за границей (в Дании, Люксембурге и Монако), выиграв во всех трех боях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!