Брат Тайсона Фьюри влетел нокаутом от непобедимого боксера в чемпионском бою. Видео

Британский тяжеловес Эллис Зорро (16-0, 7 КО) победил двоюродного брата чемпиона WBC супертяжа Тайсона Фьюри Хосеа Бертона (28-4, 12 КО) в бою за вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO. Встреча в Лондоне в рамках боксерского шоу на арене York Hall завершилась досрочно.

Видео дня

В дебюте поединка предпочительнее выглядел кузен Тайсона Фьюри. За счет антропометрического преимущества 34-летний Бертон работал на удобном для себя расстоянии, даже разбив оппоненту нос.

Такая тактика приносила успех до середины боя, когда Зорро начал агрессивно и уверенно идти в атаку, навязав силовой бой. В конце 4-го раунда Эллис пропустил несколько опасных ударов, был зажат в углу, но от нокдауна его спас гонг.

Ближе к чемпионским раундам темп поединка начал падать. В 7-й трехминутке Зорро потряс Бертона и кинулся добивать, свалив его борцовским приемом.

Рефери счет не открыл, бой продолжился, но ненадолго. Уже в следующие моменты правый оверхэнд стал для одного из семейства Фьюри фатальным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!