Брат Тайсона Фьюри добыл победу брутальным нокаутом. Видео

21-летний британский супертяжеловес Томми Фьюри (5-0, 4 КО), сводный брат знаменитого чемпиона Тайсона Фьюри, ярко победил соотечественника Скотта Уильямса (0-10).

Поединок на Copper Box Arena в Лондоне завершился досрочно. Уже в 1-м раунде Томми дважды отправлял оппонента на канвас. Во второй трехминутке 32-летний андердог пропустил правый боковой, упав в третий нокдаун. Уильямс и в этот раз смог подняться, однако рефери решил, что продолжение боя будет опасно для его здоровья.

"Я все время пробую разные вещи и учусь. У меня было всего 10 любительских боев, поэтому я все время учусь", – прокомментировал свой успех Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне чемпион WBC и WBA во втором среднем весе Сауль Канело Альварес (55-1-2, 37 КО) добыл эффектную победу над обязательным претендентом Авни Йылдырымом (21-3, 12 КО).