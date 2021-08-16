'Условия, как Усику': промоутер о том, почему призеру ОИ Хижняку нужно уходить в профи. Эксклюзив

Украинский боксер Александр Хижняк был одним из тех спортсменов, кому золотую медаль Олимпиады-2020 повесили на шею задолго до начала самих Игр. На протяжении нескольких лет он доминировал в весе до 75 кг, становился чемпионом мира. И поражение нокаутом в финале Токио-2020 от бразильца Хеберта Соузы стало для всех настоящим шоком.

Хижняк после финального боя тут же заявил, что хочет выступить на Олимпиаде-2024 в Париже и все-таки завоевать золото. Но генеральный директор промоутерской компании К2 Александр Красюк считает желание Хижняка оставаться в любительском боксе ошибкой. В интервью OBOZREVATEL Красюк рассказал, какое предложение делал Александру до Токио и объяснил, почему украинец может повторить путь легендарного Мэнни Пакьяо.

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– С Хижняком мы познакомились три года назад на всемирном боксерском форуме в Сочи, когда Гассиев в январе 2018 года дрался против Дортикоса. Мы с Усиком прилетали туда в рамках Суперсерии. И на форуме присутствовал Хижняк, по-моему, получивший звание "Боксер года".

Мы с Хижняком поговорили о боксе, о профессионалах. Какие у него были бы интересы. Он говорил, что очень хотел бы стать чемпионом мира. Усик тогда еще не был абсолютным, но чемпионский пояс у него уже был. И Саша Хижняк говорил, что хотел бы стать олимпийским чемпионом и закончить свой поход в любителях.

Потом мы много общались, переписывались, я приезжал на базу в Конча-Заспу, когда там были сборы. Разговаривали с его отцом и пытались выйти на какую-то конкретику до Олимпиады. Я предлагал рекламные контракты. Но Саша был сфокусирован на подготовке к Токио. Мол, я хочу сначала закончить с любительским боксом, подвести под ним черту, а потом уже переходить.

– Вы рассказывали, что до Игр в Токио-2020 предлагали Хижняку шикарные условия, как олимпийскому чемпиону...

–Два года назад, когда Александр готовился к Олимпиаде, я ему предложил: "Слушай, давай, чтобы ты ни о чем не думал, мы подпишем предварительный контракт о том, что по истечении своей любительской карьеры ты перейдешь в профессионалы". Он ответил, что если станет олимпийским чемпионом, то это же будут разные условия. Тогда я ему сказал, что сразу предложу ему условия, как победителю Олимпиады. Может на нее вообще не ехать. И мое предложение по-прежнему в силе, хоть он не стал олимпийским чемпионом.

– А в чем основные преимущества этого контракта?

– Деньги. Чем отличаются условия для олимпийского чемпиона от начинающего спортсмена? Суммами. И я думаю, что мог бы предложить Хижняку такие же условия, как предлагал изначально Усику.

– Цифр нет?

– Ну, мы же с вами профессионалы (смеется).

– Хижняк, безусловно, зрелищный боксер. Но после полуфинального боя и проигрыша нокаутом в финале Олимпиады на него вылилось немало критики. Говорили, что слишком прямолинейный и где-то однообразный. Прет как танк и на этом – все.

– То, каким он был в двух крайних поединках на Олимпиаде, он таким же был и в предыдущих своих боях и в Токио, и до него. И на любых других соревнованиях. Но боксер боксирует так, как даем ему соперник. И если он действительно танком переезжал свою оппозицию в других поединках, то на Олимпиаде так не сработало. Все, с кем он раньше встречался, приехали в Токио с огромной мотивацией. Для кого-то это был последний шанс, поскольку в боксе не принято задерживаться в любителях после Олимпиады. Большинство бойцов переходят в профессионалы.

Когда Хижняк дрался в полуфинале, у меня лично были переживания по поводу того, выгребет он или нет. Именно по его стилю ведения боя. То, что он идет вперед, это – великолепно. Я не хочу сейчас присоединяться к плеяде критиков, потому что очень уважаю Сашу и понимаю, почему он так делал. Зачем чинить то, что не сломалось? Зачем менять победную концепцию? А она давала результат – он не проигрывал с 2016-го или 2017 года. Но уже произошел сбой и нужно правильно сделать выводы.

То, что он не стал олимпийским чемпионом, с точки зрения амбиций – да, может быть проблемой. Но эта проблема решаемая внутри самого Александра. С точки зрения профессионального бокса, что вести чемпиона Олимпиады, что вести серебряного призера – большой разницы в подходах нет. Вопрос всегда в самом боксере. У меня на контракте был и олимпийский чемпион, и серебряный призер, и даже бронзовый в супертяжелом весе – Владимир Чантурия из Грузии.

Медаль на Олимпиаде не дает никаких преференций в профессиональном боксе. Потому что в профессионалах он становится дебютантом, новичком. И опыт свой получает заново. Для экспертов медаль на Олимпиаде – признак того, что у него высокие шансы, но далеко не гарантия, что эти шансы будут использованы.

После Рио двукратный олимпийский чемпион в первом же поединке в профи потерпел поражение от середнячка, такого себе джорнимена. Такое тоже бывает, поскольку любительский бокс и профессиональный – два разных вида спорта.

– Глядя на то, как Хижняк пер вперед в Токио, почему-то вспомнился Денис Беринчик на Олимпиаде-2012, где он устроил настоящую рубку и взял серебро. А потом в профессионалах пришлось работать, чтобы немного сдерживать Дениса. Хижняка придется переучивать или как-то переделывать под профессионалов?

– Переделывать – это не совсем корректное слово. Важно человеку предоставить максимум информации о том, что будет происходить и дать ему самому сделать выводы. Это самые эффективные метаморфозы, которые могут произойти. Он же не глупый парень. Более того – я убежден, что он обладает гораздо более широким техническим арсеналом, чем продемонстрировал на Олимпиаде.

А выбор такого стиля был продиктован прежними успехами Александра. На всех тренировочных сборах методика подготовки боксера идентична. И Хижняк всеми методиками владеет. Но использовать их или нет – это уже выбор самого Александра и его угла, секундантов. Они перед боем ему ставят задачу: "Саша, ты работаешь вот так".

Один классный пример – это два поединка Усика с разницей в полгода. Один – с Бриедисом в январе 2018-го, а второй – с Гассиевым в июле. И в одном, и во втором поединке Усик слушал наставления своего угла. В поединке с Бриедисом Усик получил задание донести максимальное количество ударов. А в бою с Гассиевым стояла абсолютно другая задача. И один и тот же спортсмен с одним и тем же опытом и навыками предложил нам два разных зрелища. Как компьютер и программист, который использует какие-то программы или функции своей техники. Вот так и тренер ставит задачи боксеру.

Поэтому компетенция тренерского угла тоже имеет значение. Я сейчас не говорю о некомпетентности. Я говорю, что всем нужно совершенствоваться, включая тренеров.

– Александра тренирует отец. Вы готовы к тому, что автоматически берете Хижняка со своим тренером. Или на этот счет были другие мысли?

– Мы пока никого не берем, но готовы взять. А Александр и отец – не разлей вода. Они вместе пришли к серебру Олимпиады. Это дорогого стоит. Зачем менять то, что работает. Я бы просто привнес в этот тандем немножко информации из вне. Привлек бы других специалистов из профибокса, которые бы поделились своим опытом и умением и усовершенствовали работу этого тандема. Обогатили. А их тандем – он пожизненный.

– Хорошо, кардинально меняться Хижняку для профессионалов не надо. Но что стоит ему улучшить?

– Защиту. Если боксер нанес 50 ударов, а пропустил 49, то он впереди всего лишь на один. То есть, разницы в том, что он нанес один и не пропустил ни одного, практически нет. А вот нанести 10 ударов и не попустить ни одного намного лучше, чем нанести 150 ударов и пропустить 100.

Возьмите любой поединок Мейвезера из последних. Человек показывал фантастику в защите. Вася Ломаченко против Накатани в последнем поединке показал мастерство защиты. Нанося удары, он защищается – движениями ног, туловища, головы, вращением вокруг соперника. Это фантастически выглядит, но за этим стоит колоссальный труд.

– В каком весе в профибоксе Александру было комфортнее? В среднем, где есть украинец Сергей Деревянченко, или втором среднем, где боксирует самый техничный боец современности Сауль Альварес, а также британцы Джо Сондерс и Каллум Смит?

– Я не знаю, как у Саши обстоят дела с весом. Но Хижняк ведь раньше в 69-75 кг боксировал. Если он 75 кг спокойно делал все это время, то может и в 72 кг выступать – в среднем весе – весе Головкина, Чарло. Но, думаю, через три года, когда Хижняку надо будет драться за чемпиона мира, их уже не будет. Они поднимутся в весе. И появятся новые звезды. На самом деле у Хижняка есть потенциал и его не нужно размазывать. Не нужно повторять ошибку Беринчика, который не перешел в профессионалы сразу после Олимпиады-2012. А он был первым, кому я сделал предложение.

Если же Хижняк хочет искать свою судьбу за океаном, как советуют некоторые "эксперты", то по этому поводу тоже есть, с кем пообщаться – бронзовый призер Олимпиады в Лондоне-2012 Тарас Шелестюк, Исмаил Силлах. Они могут рассказать, насколько нас рады там принимать.

– Да, но после финала Олимпиады-2020 Хижняк заявил, что все-таки хотел бы взять "золото" на ОИ-2024 в Париже. На тот момент ему будет уже 29 лет. Поздно, чтобы переходить в профи?

– Он будет выступать в весе 72 кг, где в 32 года пора задумываться про завершение карьеры. А он ее будет только начинать. Тем более необходимо время на построение его карьеры. Смотрите: на построение сверхбыстрой карьеры Усика ушло три года. С момента его первого поединка и до того, как он стал чемпионом мира. Но мы там побили рекорд Эвандера Холифилда, добравшись до пояса не за 12 боев, а за 10.

С Беринчиком мы идем к чемпионскому титулу шесть лет, но там немножко другая история. Мы подписывали с ним контракт в весе 63 кг, но затем в его лагере решили перейти в 61 кг, где уже был Ломаченко. А сейчас дивизион Беринчика стагнирует – объединены пояса, и титульные бои происходят очень редко. Если раньше три-четыре раза в год, то в 2021-м, после поражения Ломаченко от Лопеса, еще не было ни одного поединка. Обязательный претендент Камбосос отсрочивается. И когда состоится его бой с Лопесом – не ясно. А дальше – снова Ломаченко, который хочет взять реванш у Лопеса.

И это действительно создает проблемы для карьеры Беринчика. Он находится на вершине рейтинга — третий номер. Выше него только Камбосос и Ломаченко. Он выполнил все обязательные нормативы, чтобы получить чемпионский бой. И то, что он его получит, вообще не вызывает никаких сомнений – это только вопрос времени. Но не уйдет ли Денис к тому времени куда-нибудь в ММА или кулачные бои. Устанет ждать и скажет: "Бокс меня не рад видеть. Я пошел в кулачку" (улыбается).

– Кстати, у него получился хороший дебют в кулачных боях против Артема Лобова.

– Да, получилось роскошно, честно говоря.

– Насколько легко будет раскрутить Хижняка, исходя из его спокойного темперамента и небольшого желания мелькать в СМИ? Все-таки и Усик, и Беринчик – сами себе шоумены, которые сделали много для собственной раскрутки.

–Если его раскручивать в формате Украины, то он здесь достаточно известный. Нам нужно просто придать ему определенной маркетинговой формы. Обрамить его правильными партнерами, и он уже медийная личность. О нем уже знают.

Что касается мирового бокса, то своей работой в ринге он завоюет армию поклонников. Такой стиль, как у Александра очень нравится зрителям. И если этот стиль нанести на основу защиты, это будет боксер-звезда. Мэнни Пакьяо ведь же не очень харизматичный – стеснительный, скромный, сдержанный. И английский у него достаточно слабенький. Но стал звездой благодаря своему стилю и тому, что показывал в ринге.