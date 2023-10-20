Больше миллиона долларов: промоутер Джошуа рассказал, как его 'подставил' Ломаченко

Британский промоутер Эдди Хирн признался, что понес потери более, чем миллион долларов, на организации боя Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) и Люка Кэмпбелла (20-4, 16 КО) в августе 2019 года. Глава компании Matchroom Boxing отметил, что не учел коммерческую ценность украинского боксера.

Об этом Хирн заявил в интервью YouTube-каналу The Overlap, пишет портал Boxing Social. Промоутер Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) подчеркнул, что поддался эмоциям после того, как его супертяж проиграл проиграл Энди Руису (35-2, 22 КО) и вокруг начале говорить о крахе его компании.

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"Мы говорим о бое между Василием Ломаченко, который на тот момент был словно бог бокса, и Люком Кэмпбеллом, которого мы представляли и который был чемпионом Олимпийских игр. Я просто слишком много потратил на бой. Я хотел привезти Ломаченко в Лондон, я был влюблен в него как в бойца, но не совсем понимал его коммерческую ценность. Все прошло очень хорошо, мы распродали стадион, но покупки трансляций не достигли нужных цифр, и у нас образовалась большая дыра. Наверное, миллион фунтов", – сказал Хирн.

Отметим, что Ломаченко победил Кэмпбелла единогласным решением судей, которые зафиксировали разгром британца – 119:108, 119:108, 118:109.

Как сообщал OBOZ.UA, Василий Ломаченко на русском языке отреагировал на решение Верховной Рады о запрете религиозных организаций в Украине, которые связаны с Россией.

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