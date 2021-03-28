Боксер выиграл чемпионский бой нокаутом на последней секунде 11-го раунда. Видео
Британский боксер Тед Чизмен (17-2-1, 10 КО) победил соотечественника Джеймса Меткафа (21-1, 13 КО) в бою за титул чемпиона Британского Содружества в первом среднем весе.
Встреча на арене Europa Point Sports Complex в Гибралтаре ознаменовалась фантастической рубкой и завершилась досрочно.
Уже в 4-м раунде Чизмен просто задавил Меткафа градом ударов, избивая его возле канатов.
Джеймс смог выдержать сумасшедший град ударов и в 7-й трехминутке едва сам не добыл победу.
Развязка наступила в концовке боя. На последней секунде 11-го раунда в одном из разменов Чизмену удалась серия из боковых ударов. Меткаф рухнул на ринг и так встать не смог.
Напомним, что главным боем на боксерском вечере в Гибралтаре стал реванш Поветкина и Уайта. Бой знаменитых супертяжей закончился в 4-м раунде поражением россиянина.
Позже было опубликовано видео нокаута, а также подборку лучших моментов.
Ранее жена Поветкина своей внешностью вызвала бурное обсуждение в Англии.