Боксер Вирчис перед смертью требовал от Мангера вернуть долг

Появилась информация, что бывший боксер Владимир Вирчис, который покончил жизнь самоубийством, обращался с требованием вернуть долги к Владиславу Мангеру – бывшему главе Херсонского облсовета. Того вместе с вероятным пособником Алексеем Левиным обвиняют в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом написали на Facebook-странице "Кто заказал Катю Гандзюк?".

"Один из друзей и публичных защитников Мангера – профессиональный боксер Владимир Вирчис – требовал у Мангера вернуть ему деньги. Разговор о долгах происходил во время перерыва. Мангер был защищен стеклянным кубом, но все же выглядел напуганным. В конце концов, он попросил Вирчиса "не устраивать сцены", – говорится в посте.

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По словам источника, экс-спортсмен остался недовольным.

"Вирчис вызывался быть поручителем Мангера в суде, лгал следствию о состоянии здоровья Мангера, когда тот скрывался в больнице в 2020 году... В последние месяцы Владислав Мангер жалуется, что не может содержать адвокатов и своих поручителей", – утверждается в сообщении.

Напомним, Вирчис – уроженец Каховки (Херсонская область). На профессиональном ринге супертяжеловес (рост – 197 см, вес – 112 кг) выступал в 1999-2009 годах. В 28 боях добыл 26 побед, в том числе 21 – нокаутом. Был интерконтинентальным чемпионом по версиям IBF (2003-2004 гг.) и WBO (2005-2006 гг.), чемпионом Европы (2007).

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