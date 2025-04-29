Боксер, унизивший Тайсона Фьюри и 'был угрозой' Кличко, насмерть сбил 17-летнюю девушку

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну стал участником смертельной аварии на родине в Камеруне. Инцидент произошёл в районе Омниспорт в Яунде — 17-летняя девушка погибла после столкновения с мотоциклом, которым управлял 38-летний боец.

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По данным местных изданий Camer.be, Lebledparle и ActuCameroun, подросток получила тяжёлые травмы руки и ноги. Нганну сам доставил её в больницу, однако врачи в госпитале Яунде не смогли спасти ей жизнь.

Сам спортсмен, как утверждают источники, находится в глубоком шоке и оплатил все медицинские расходы пострадавшей. Пока Нганну не сделал официальных заявлений по поводу трагедии. Издание The Sun сообщает, что попросили комментарии у команды боксера, однако ответа так и не последовало.

Для Нганну это уже второй тяжёлый удар за последний год. В апреле 2024 года стало известно о смерти его 15-месячного сына Коби. Боец рассказал об этом в интервью Джо Рогану, где поделился, что у ребёнка были серьёзные проблемы с мозгом, но врачи долго не могли поставить точный диагноз. В какой-то момент мальчик перестал дышать, и несмотря на усилия врачей, его не удалось спасти.

Фрэнсис узнал о смерти сына, находясь на тренировочном сборе в Дубае. По его словам, он безуспешно пытался дозвониться до семьи, а позже получил страшную новость от младшего брата.

Напомним, Нганну дебютировал в профессиональном боксе осенью 2023 года в поединке с Тайсоном Фьюри, отправив того в сенсационный нокдаун, а затем проиграл нокаутом Энтони Джошуа. В октябре 2024-го он вернулся в ММА и победил Ренана Феррейру техническим нокаутом в Саудовской Аравии.

Отметим, что в феврале этого года СМИ называли Нганну "самой большой угрозой" для бывшего объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко (64-5-0-1, 54 КО) в случае возвращения украинца.

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