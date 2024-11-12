Легенда против блогера. Майк Тайсон – Джейк Пол: все, что нужно знать о бое, какие правила, гонорары

Профессиональный боксер против блоггера. Возвращение иконы или просто рейтинговое шоу? Предстоящее сражение Майка Тайсона против Джейка Пола уже собирает немало внимания своими рейтингами, ожидание 80-тысячной аудитории еще больше подогревает эффект. Все, к чему шел Пол, произойдет – он выйдет на ринг с железным боксером прошлого. OBOZ.UA рассказывает главные детали главного поединка года.

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Майк Тайсон – легенда бокса

Сложно найти человека, который не слышал о Тайсоне. Кажется, что нью-йоркца знают даже те, кто никогда не смотрел бокс. Майк выиграл свой первый супертяжелый вес в 20, менее чем через 2 года после старта профессиональной карьеры. За период с 1985 по 2005 год американец провел 58 боев, проиграв только 6. Статистика просто невероятная: из 50 побед 44 состоялись нокаутом (22 из них в первом раунде); была даже дисквалификация за те же два укуса Холифилда. До первого поражения в 1990-м он продержался 37 победных боев!

Фигура легенды бокса - эпатажная и феерическая, всегда ассоциируется с уверенностью на ринге и легкостью, несмотря на хевивейт. Завершив карьеру в 2005 году двумя поражениями, Тайсон продержался без публичного спорта только год. Почти сразу же он запланировал большое шоу, но ограничился только двумя выставочными боями. Затем последовали роли в кино, анимация, шоу, попадание в Международный зал боксерской славы. И вот уже на этой неделе состоится первое официальное сражение после перерыва в почти два десятилетия.

Кто такой Джейк Пол?

Джейк Джозеф Пол – относительно молодой боксер. Ему всего 27, семь из них паренек в боксе. Основная деятельность Джейка завязана на медийности. Он мегапопулярный ютубер (имеет 20+ миллионов подписчиков), актер, владелец бизнесов, блоггер, персонаж мобильной игры и автор музыкального видео с чуть ли не самым большим количеством дизлайков.

Боксерская слава началась в 2020 году, когда он начал проводить поединки с такими же непрофильными спортсменами. В карьере Пола случились еще один блоггер, баскетболист и боец ММА, со всеми победами. 10 побед против одного поражения намекают, что быстро сделанное имя блоггера-боксера нечто большее, чем просто телевизионно-ютубное шоу. Это сражение будет кульминацией его четырехлетней боксерской активности.

8 раундов непредсказуемого бокса

На ринге в Техасе встретятся кардинально разные эпохи – Тайсону 58, а Полу 27 лет. На старте прогнозируется, что молодой боксер будет убегать от прямого столкновения, держась на взаимных джебах. А дальше на арену выйдет еще возрастная разница - едва ли не главное преимущество молодого спортсмена. Но для почти беспроигрышного Джейка это больше, чем хайп, он профессионально подходит к поединку и готовится по полной проявить все полученные ранее навыки. Аналитики говорят, что ставки только на возраст не будет, тем более оба усиленно готовятся.

Боксеры действуют правой, это будет в определенной степени зеркальное сражение. Однако Тайсону безразлично, кого контрить – ждем характерные атакующие комбинации. Несмотря на значительный возраст, взрывная сила удара и многолетний опыт в хевивейте намекают, что пройдет без простого избиения. Со временем "Железный человек" стал более взвешенным, полеты на ринге изменили быстрые тактические решения и стратегические расчеты. Возможен ли тогда традиционный нокаут для дерзкого блоггера?

Гонорары – бешеные

20 миллионов долларов – гарантированная выплата для Тайсона в любом случае. Обычно такие бои считают выставочными, но здесь статус официальный, с занесением в журналы боев. Поэтому для нью-йоркца предусмотрены даже бонусы. Пол займет вдвое большую сумму. Из-за таких денег и организаторы и зрители надеются, что полувыставочный бой не будет просто вальсом по рингу, а станет настоящим соревнованием за честь и достоинство. Учитывая, сколько оба спортсмена наговорили за последнюю неделю.

Медийность этого боя трудно переоценить

Наговорили действительно многое, особенно в совместном интервью. Кроме громких заявлений, что каждый жаждет вложить оппонента спать, боксеры намекали и на свои главные преимущества. Джейк постоянно говорил, что может нанести неожиданный удар, потому что он моложе; Майк рассказывал, что проходняка не будет, потому что он легенда бокса. Пол еще подарил Тайсону голубя. Майк не растерялся и сказал, что скормит птичку своему соколу.

Зрителей будет много. На арене в Арлингтоне соберется около 80 тысяч человек – это максимальная загрузка комплекса. Самые дешевые места на отдаленных рядах за 56 долларов еще можно попытаться поискать, а вот самые дорогие билеты достигают 3 тысяч. Сколько людей посмотрят бокс онлайн невозможно даже предсказать – по случаю такого шоу, единственный транслятор Netflix дарит свободный доступ для всех 280 миллионов пользователей.

Какие будут правила и когда смотреть?

В андеркарде запланировано 7 поединков. Они стартуют в 20:00 по Киеву. Среди других следует отметить встречу американцев – Марио Барриос и Абель Рамос будут определять чемпиона мира по версии WBC. А еще будет несколько женских спаррингов - за звание абсолютной чемпионки суперлегкого веса сразятся пуэрториканка Аманда Серрано и представительница Ирландии Кэти Тейлор.

Главное сражение вечера продлится 8 раундов по две минуты. Экипировка полноценная – стандартные перчатки, без защиты для головы. В течение спарринга возможны и нокауты. Все бои пройдут 15 ноября вечером. С андеркардом ожидается, что Тайсон и Пол выйдут на арену уже 16-го числа, после полуночи по украинскому времени.