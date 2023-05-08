Боксер, предавший Украину, числится боевиком 'Оплота' и рвется к чемпионскому поясу

Российский боксер Глеб Бакши стал предателем в 2014 году, когда имея звание мастера спорта Украины, добровольно согласился принять гражданство страны, оккупировавшей его родной Крым. Под "триколором" он успел стать чемпионом мира и призером Олимпийских игр в Токио-2020. А еще попал в базу "Миротворца", как боевик незаконного военного формирования.

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С 2010-го по 2014 годы Бакши входил в состав сборных Украины различных возрастов, а вскоре после смены гражданства стал лидером команды РФ в весе до 75 кг. Однако стоит отметить, что международные победы приходили к перебежчику на тех турнирах, где не выступал украинский чемпион Александр Хижняк.

В 2019 году Хижняк остановил бывшего соотечественника в четвертьфинале Европейских игр, несмотря на то, что они проходили в пророссийском Минске, да и сама Международная ассоциация любительского бокса находится под каблуком РФ. Во время объявления результата россиянин даже победно вскинул руку вверх, ведь один судья как-то увидел его победу. Но четверо отдали голоса за Александра.

Однако в том же 2019-м Бакши смог стать чемпионом мира, поскольку первенство проходило в Екатеринбурге, а сборная Украины отказалась от участия в турнире на территории России. Но в июне 2021-го в финале квалификационного турнира в Париже в очень зрелищной и принципиальной рубке Хижняк показал, кто на самом деле сильнейший боец мира в весе до 75 кг.

Любопытно, что на Олимпиаде в Токио, которая из-за пандемии коронавируса была перенесена на 2021 год, и Бакши, и, к сожалению, Хижняк недооценили бразильца Эберта Консейсао. Россиянин уступил ему в полуфинале 1:4, а вот украинец отдал сопернику уже практически выигранный по очкам финал, когда немного потерял концентрацию в третьем раунде и пропустил встречный удар. Конечно, у украинской команды тогда были претензии к судье, который даже не начинал отсчет, а сразу остановил бой. Хотя украинец быстро поднялся на ноги, показав, что готов продолжать.

После "бронзы" Олимпиады в декабре 2021 года Бакши принял решение перейти в профессиональный бокс. Однако "благодаря" полномасштабному вторжению своей новой родины в Украину гастролирует только по турнирам РФ – из Екатеринбурга в Москву и обратно.

Любопытно, что после победы на чемпионате мира в 2019 году Бакши очень гордился, что стал вторым крымчанином, кому это удалось, после Александра Усика.

"Я до сих пор представляю клуб "Таврия" и считаю Александра своим старшим товарищем, прислушиваюсь к его советам. Мы постоянно общаемся. Очень приятно, что человек с таким именем и регалиями не забывает свой город и своих ребят. У нас много именитых спортсменов. Мне приятно стать вторым чемпионом мира после Александра Усика в истории Республики Крым", – цитировали Бакши Newsru.

Однако после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда Усик активно помогает ВСУ, донатит огромные суммы на восстановление разрушенных россиянами городов и даже сам служил какое-то время в ТрО, Бакши спрятал голову в песок и молчит о войне и зверствах новой родины. Не поддерживает он и своего старшего товарища.

Хотя, чему тут удивляться, если Бакши значится в базе "Миротворца" как боевик незаконного военного формирования "Оплот", участники которого в 2014-м в Донецке встали на сторону российских оккупантов, захватывали здания местной ОГА и донецкого горсовета, а затем в составе так называемой "ДНР" принимали участие в боях за Славянск и не только.

Неизвестно, участвовал ли реально Бакши в боях или просто приехал попозировать в военной форме с местными террористами, потому что сам боксер никогда об этом не рассказывал и даже убрал из своего Instagram фото 2019 года с Путиным и Кремлевым на форуме "Россия – спортивная держава". Неужели стало стыдно?

Тем не менее сейчас крымский боксер покинул "родной" полуостров, тусит в России с местными звездами спорта, даже участвовал в бизнес-турнире по рэгби от Матч ТВ, когда РФ забрасывала Украину ракетами – ту самую страну, которая и сделала из него хорошего боксера. А теперь еще и в джиу-джитсу подался. Может, готовит запасной аэродром в ММА, если не получится в боксе...

На данный момент Бакши провел в профи три поединка, одержав во всех победу. Его российский промоутер Алексей Титов уже начал заявлять, что 27-летний боксер способен завоевать титул чемпиона мира.

"Это одаренный боксер. Он способен достичь звездного уровня, как у Сергея Ковалева или Дмитрия Бивола. Он вполне может завоевать титул чемпиона мира", – разошелся Титов, только вот случается, то на турнирах за пределами РФ вся непобедимость россиян куда-то выветривается.

Надо сказать, что украинские любители бокса все еще не простили Бакши его предательства и время от времени напоминают о его последствиях в социальных сетях боксера. И предрекают симферопольцу далеко не чемпионские пояса.

"Если бы ты з*лупа не предал Украину, то имел бы шанс… а так по селам и пройдет твоя карьера. Слава Украине!", – написал ему в сентябре 2022-го пользователь Instagram Василий.

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