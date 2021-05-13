Бой Джошуа – Фьюри состоится в месте, "которое потрясет мир" – Хирн

Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри определили дату своего поединка за звание чемпиона в супертяжелом весе и встретятся 14 августа на специально созданном стадионе в Саудовской Аравии, заявил промоутер Эдди Хирн.

Бой Джошуа и Фьюри был охарактеризован Хирном как "состоявшаяся сделка", хотя официального оглашения поединка пока нет

"Энтони Джошуа пойдет на войну с Тайсоном Фьюри. У него есть планы полностью уничтожить его. Я верю, что он это сделает. Они хотят построить новый стадион", – сказал Хирн в интервью Sky Sports о хозяевах в Саудовской Аравии.

По мнению промоутера у арабов есть несколько вариантов:

"Они хотят создать что-то очень, очень особенное. В прошлый раз они построили стадион для боя Энди Руиса-младшего всего за семь недель, и он вмещал 18000 человек. Это будет аналогичное здание. У них есть возможность провести встречу в закрытом помещении, но они хотят создать что-то, что потрясет мир. Они хотят построить стадион только для этого боя"

Как сообщал OBOZREVATEL, Эдди Хирн признался в своей ошибке в отношении боя Фьюри – Джошуа.

24 апреля Хирн заявил, что бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа назначен на 24 июля в Саудовской Аравии, а в конце этого года в Великобритании состоится матч-реванш за 500 млн фунтов стерлингов.