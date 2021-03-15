Промоутер Ломаченко послал фанатов бокса на три буквы из-за боя Джошуа – Фьюри

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум не смог сдержать эмоций, когда его спросили о массовом недовольстве фанатов из-за того, что Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа никак не могут объявить официальную дату и место боя за титул абсолютного чемпиона мира.

В интервью изданию BoxingScene американец заявил, что вся проблема заключается в коронавирусе. По словам Боба, никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация с пандемией в ближайшие несколько месяцев.

"Знаете, что я могу сказать нетерпеливым болельщикам? Пошли вы всех на х**. Займитесь своей жизнью. Черт возьми, мы все столкнулись с ужасной проблемой коронавируса и не знаем, как с ней справиться. Поединок состоится не раньше конца июня-начала июля, но, снова говорю вам: "Я не знаю, как повернется ситуация". Проблема в месте и времени проведения боя. Все находятся в одной лодке. Никто не разрешит организовать поединок в зале, переполненном зрителями", – рассказал Арум.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фьюри намекнул на то, что его поединок против Джошуа находится под угрозой срыва, и заговорил о проведении третьего боя с Деонтеем Уайлдером.