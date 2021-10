Апсет года! Экс-чемпиона в четырех весовых категориях побил 28-летний боксер

Американский экс-чемпион в четырех весовых категориях Майки Гарсия (40-2, 30 KO) сенсационно уступил 28-летнему испанцу Сандору Мартину (39-2, 13 KO). Поединок в весовой категории до 65,8 кг прошел в Калифорнии и завершился победой единогласным решением судей 95-95, 97-93 и 97-93.

Со старта оба боксера взяли небольшой темп. Испанец работал двойками, держа именитого соперника на расстоянии и полностью исключив его опасный джеб.

Ближе к середине поединка Гарсия достал Мартина левым боковым, начав работать по корпусу. Американец был очень заряжен на нокаут, что явно мешало ему.

Предсказуемые удары Гарсии легко пресекались испанским бойцом. Большинство ударов Майки находили лишь воздух, а те что попадали в соперника, не приносили ему ощутимого урона.

В 8-м раунде американский боксер вообще сник, отдав инициативу андердогу. Итог: сенсационная победа представителя Испании.

Moments like these are what keep me going as a boxing fan.



Sandor Martin, the European champion whom the American DAZN commentators repeatedly told us they’d never heard of, changes his life with a huge upset of four-weight world champ Mikey Garcia. pic.twitter.com/6AUYJXGYAn