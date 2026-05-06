Американского боксера застрелил бывший муж его подруги после чего совершил самоубийство

Американский боксер легкого и первого полусреднего веса Адриан Вальдовинос (8-2-1, 6 КО) погиб в результате убийства, которое, по данным следствия, совершил бывший муж его девушки, сообщает abc7. Инцидент произошел в городе Ханфорд, штат Калифорния, шокировав местных жителей.

По данным полиции, 33-летний Винсент Диас ворвался в дом, где находился 25-летний Вальдовинос, и застрелил его. После прибытия сотрудников правоохранительных органов подозреваемый покончил с собой, открыв огонь в момент, когда его заметили через окно.

В полиции сообщили, что в службу 911 поступил звонок с сообщением об ссоре в доме на пересечении улиц Университетской и Стэнфорд-авеню. Очевидцы слышали крики, а затем серию громких звуков, похожих на выстрелы.

По словам представителя полиции Ханфорда лейтенанта Джастина Валлина, офицеры прибыли на место через несколько минут и увидели мужчину у окна. Когда они приблизились к дому, он достал оружие и застрелился. Все случилось менее чем за десять минут.

Следствие установило, что Диас припарковал автомобиль примерно в 100 метрах от дома и подошел к нему с огнестрельным оружием повышенной емкости. Погибший Адриан Вальдовинос встречался с бывшей женой нападавшего.

Отмечается, что Диас и его жена развелись с августа. В марте женщина подавала заявление в суд, чтобы запретить Диасу общаться с их общим ребенком.

Местные жители рассказали, что ранее семья казалась благополучной. По их словам, из дома часто доносились смех и музыка, и произошедшее стало для них неожиданностью и шоком.

Полиция также проверяет, как у Диаса оказалось оружие, поскольку ранее он был судим и не имел права на его хранение. Это уже третье убийство в Ханфорде с начала года.

