Альварес – Бивол: букмекеры назвали фаворита чемпионского боя

Мексиканец Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) считается явным фаворитом поединка против россиянина Дмитрия Бивола (19-0, 11 КО). Поединок пройдет в американском Лас-Вегасе в субботу, 7 мая.

Для Канело, как называют 31-летнего уроженца Гвадалахары, это станет дебютным в полутяжелом весе. Начало поединка – в 06:00 утра воскресенья, 8 мая, по киевскому времени.

На кону будет стоять чемпионский пояс Всемирной боксерской ассоциации, которым владеет Бивол. Аналитики отдали россиянину статус аутсайдера. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 4,50.

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Ничья оценивается котировкой 17,00. Показатели же на успех Альвареса достигают уровня 1,20.

При этом эксперты уверены, что бой продлится все 12 раундов. На соответствующее событие предлагается индекс 1,44.

Отметим, что ранее в полутяжелом весе выступал украинский чемпион Александр Гвоздик (17-1, 14 КО). Харьковчанин завершил карьеру после поражения от россиянина Артура Бетербиева (17-0, 17 КО) в октябре 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 апреля британец Тайсон Фьюри нокаутировал соотечественника Диллиана Уайта в шестом раунде боя супертяжелого веса. После поединка Цыганский король объявил о завершении карьеры.