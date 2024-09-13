Александр или Олександр? Усик ответил на вопрос, как к нему обращаться

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик отметил, что ему больше нравится написание его имени через букву "а". В то же время наш соотечественник отметил, что спокойно относится в любому произношению и обращению в свой адрес.

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Об этом Усик сказал в интервью YouTube-каналу Kanał Sportowy. "Мне нравится Александр. Потому что это имя имеет греческое происхождение. Но на украинском языке оно звучит как Олександр. Но нет разницы – "о" или "а". И так, и так оно правильно", – отметил боксер.

Он также заявил о том, что в будущем намерен возглавить спортивное министерство в правительстве страны. "Я бы очень хотел работать с детьми. Не только в спорте, но и в учебе. Психология, здоровый образ жизнь, думать своей головой, а не слушать, кто что говорит. Я хотел бы их научить тому, что умею. Я с удовольствием стал бы министром спорта. И я стану им", – поделился амбициозными целями Усик.

Ранее его участие в благотворительной спортивной гонке по морю на водных велосипедах, организованной Фондом принцессы Монако Шарлин вызвало переполох в сети.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал, как россияне уговаривали его отказаться от Украины и что он им ответил на это предложение.

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