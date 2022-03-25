Почему Усик все доказал, или 5 причин поддержать боксера и без упреков выпустить из Украины на бой с Джошуа

Чемпион мира в супертяжелом весе Александра Усик (19-0, 13 КО) покинул Украину, чтобы начать подготовку к реваншу с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и сменить автомат ТРО на печатки. Подтверждения от самого крымчанина пока не было, но если это на самом деле так, то Украина выиграет от нынешней ситуации.

OBOZREVATEL собрал свои причины, по которым решение Усика согласиться на бой с Джошуа сейчас более, чем правильное, а украинцам стоило бы его поддержать.

1. Все доказал. На момент вторжения России в Украину Усик находился за границей по работе, что тут же породило новости о его побеге. Ведь из-за связи с УПЦ Московского патриархата и непростого вопроса "чей Крым" у боксера появилось немало "доброжелателей". Но так быстро, как это только было возможно без авиасообщения с Украиной, Александр вернулся домой и практически сразу вступил в ряды теробороны Киева.

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К тому же крымский боксер на видео в социальных сетях не боялся называть вещи своими именами. Александр прямо говорил, что в Украине кровавая война, которую развязала Россия. Что женщины, старики и дети каждый день гибнут от "мирных" бомбардировок наших городов, полуразрушенных и покрытых пеплом.

Он называл россиян лжецами и не переживал, что может потерять фанатов в РФ, не прятался за пустыми лозунгами "За мир". И это говорит о многом.

Кто-то написал, что Усик прозрел только на через восемь лет войны с РФ. Но сейчас он имеет четкую позицию, которую не скрывает. Поэтому, как бы банально все это не звучало, но война сорвала с людей маски и расставила всех по своим местам.

Хотя, чтобы быть до конца объективными, то стоит отметить, что статус защитника сыграл на руку супертяжу и в рекламном плане, и в репутационном. У него появилось больше поклонников за пределами бывшего СНГ, да и в самой Украине. В Instagram у него сейчас – 1,7 млн фоловеров. На 100 000 больше, чем в декабре. Но если вспомнить отписавшихся россиян, то прирост будет больше.

2. Финансы для солдат и Украины. Помимо своем личного присутствия в рядах территориальной обороны Усик не жалел денег для защитников Киевщины. "Мне позвонил Усик и сказал: "У меня две бригады, их нужно одеть. На тебя полагаюсь, с тебя вся логистика, с меня – финансы", – рассказал украинский футболист Роман Зозуля.

К тому же боксер запустил лимитированную линию одежды с надписью "Руки прочь от Украины" на английском языке. В эту линию вошли футболки, свитшоты и худи, а цены колеблются от 30 до 60 долларов. Все средства от продаж пойдут на поддержку украинцев, которые находятся в опасности и нуждаются в неотложной помощи. И в таких футболка уже щеголяют селебрити из самых разных сфер.

И это только те случаи с участием Усика, о которых стало известно. А сколько денег для своей страны можно будет собрать еще благодаря бою в Британии. Тут тебе и запуск благотворительных акций, да и гонораром крымчанин, наверняка, поделиться с родиной, потому что уже пообещал не только защищать, но и восстанавливать Украину.

"Мы отстроим нашу Украину! Мы вложим все средства, которые у нас есть, для восстановления нашей красивой, цветущей Неньки!", – сказал Усик в своем Instagram.

3. Его работа. Давайте будет честны. Мы же не заклевываем Александра Зинченко или Андрея Ярмоленко, потому что они продолжают играть в Англии, а не вернулись защищать Украину с оружием в руках. Мы же понимаем, что у каждого свой фронт.

Находясь там, наши футболисты рассказывают о страданиях своей страны ведущим СМИ и выносят сине-желтый флаг на матчи, которые транслируются в сотни стран. Ну и финансово, конечно, помогают. О том, сколько денег Ярмоленко выделил для Чернигова, не знает только очень далекий от интернета человек.

Но в первую очередь они делают то, что умеют лучше всего – играют в футбол. И благодаря этому помогают своей стране. И Усик тоже собирается сделать то, что умеет лучше всего – показать свое мастерство в ринге, но в процессе раскрутки боя у него будет такая трибуна для информировании мира о войне в Украине, которой бы позавидовали многие.

4. Несет заряд. В это адское для страны время украинцам катастрофически не хватаем позитивных эмоций. Их не хватает сейчас, когда мы пытаемся выкинуть российских солдат со своей земли. И не будет хватать потом, когда после победы мы начнем разбирать завалы, искать пропавших родных и отстраивать заново свои жизни и свои города.

И этот самый июньский бой Усика и Джошуа может стать одним из тех событий, которые дадут нам необходимые светлые эмоции. Мы же не можем радоваться только очередному "упокоению" российской техники и самих оккупантов... А так нас сначала будет "подогревать" предвкушение поединка, а затем, даст Бог, и победа. Такие вещи не проходят даром.

5. Позволит почувствовать разницу. В тот момент, когда российских бойцов исключают из рейтингов и запрещают проводить титульные бои, поединок такого уровня, как Усик – Джошуа, в самом престижном супертяжелом дивизионе будет большим ударом по самолюбию оккупантов и еще больше подчеркнет то, чего сейчас лишены российские спортсмены и болельщики.

В то время, когда РФ сидит в изоляции, украинские боксеры гремят на весь мир. Как говорится, почувствуй разницу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что менеджер Усика устроил истерику из-за информации об отъезде боксера из Украины.

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