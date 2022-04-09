40-летний Головкин выиграл чемпионский бой нокаутом Видео

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин (42-1-1, 37 KO) добыл свою 42-ю победу на профессиональном ринге. В Японии на арене Super Arena 40-летний представитель Казахстана разобрался с местным боксером Рэтой Муратой (16-3, 13 КО).

Поединок завершился досрочно, позволив Головкину отобрать у 36-летнего Мураты пояс WBA Super. Для Головкина это было первое сражение с декабря 2020 года.

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Встреча началась в равной борьбе, где ни один из бойцов не владел инициативой.

Головкин неудачно пытался достать японца, который кроме плотной защиты, достаточно опасно контратаковал.

Перелом случился в 7-м раунде, когда представитель Казахстана захватил преимущество, раз за разом насыпая сопернику.

Мурата все больше пропускал и все меньше отвечал. Развязка наступила в 9-й трехминутке.

После очередного хука японский боец встал на колено, вынудив его угол выкинуть белое полотенце.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря 2020-го Головкин нокаутировал поляка Камила Шеремету и защитил чемпионские пояса IBF и IBO в среднем весе, побив достижение легендарного Бернарда Хопкинса, по числу успешных защит титула в рамках дивизиона (21).

ранее Головкин дважды встречался с Альваресом. В первом бою им не удалось выявить сильнейшего, а второй поединок закончился минимальной победой мексиканца по решению судей.

В 2019 году Головкин спорным судейским решением победил украинского боксера Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО).