108-килограмовый супертяж со всех сил ударил рефери в голову во время боя. Видео

Нидерландский рефери Эдвард Стрийкерт получил неожиданный удар в голову на турнире по кикбоксингу Glory Collision 5, который прошел в Роттердаме. Инцидент случился в бою между супертяжеловесами Антонио Плазибатом из Хорватии и Тариком Осаро, представляющим Нигерию.

Видео дня

В конце раунда бойцы бросились в размен, не услышав звук гонга. Судья попытался разнять кикбоксеров, но Плазибат не успел отреагировать. 108-килограммовый супертяж с размаха попал Эдварду точно в подбородок.

Стрийкерту понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя от нокдауна, после чего он продолжил работать. От медицинской помощи и от замены он отказался.

Позже у себя в Instagram он с иронией отреагировал на случившееся. Стрийкерт разместил кадр, когда ему "прилетает" в челюстью, подписав его фразой "Какой славный вечер".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!