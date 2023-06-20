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108-килограмовый супертяж со всех сил ударил рефери в голову во время боя. Видео

Максим Иншаков
Бокс
1 минута
1,3 т.
Эдвард Стрийкерт

Нидерландский рефери Эдвард Стрийкерт получил неожиданный удар в голову на турнире по кикбоксингу Glory Collision 5, который прошел в Роттердаме. Инцидент случился в бою между супертяжеловесами Антонио Плазибатом из Хорватии и Тариком Осаро, представляющим Нигерию.

Видео дня

В конце раунда бойцы бросились в размен, не услышав звук гонга. Судья попытался разнять кикбоксеров, но Плазибат не успел отреагировать. 108-килограммовый супертяж с размаха попал Эдварду точно в подбородок. 

108-килограмовый супертяж со всех сил ударил рефери в голову во время боя. Видео

Стрийкерту понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя от нокдауна, после чего он продолжил работать. От медицинской помощи и от замены он отказался. 

108-килограмовый супертяж со всех сил ударил рефери в голову во время боя. Видео

Позже у себя в Instagram он с иронией отреагировал на случившееся. Стрийкерт разместил кадр, когда ему "прилетает" в челюстью, подписав его фразой "Какой славный вечер".

108-килограмовый супертяж со всех сил ударил рефери в голову во время боя. Видео

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